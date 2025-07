Manchester United faz proposta de R$ 522 milhões por atacante Mbeumo, do Brentford

O Manchester United segue buscando reforçar o seu setor ofensivo para a próxima temporada. Depois de anunciar o brasileiro Matheus Cunha, os Red Devils fizeram uma proposta de 70 milhões de libras esterlinas (cerca de R$ 522 milhões) pelo atacante camaronês Bryan Mbeumo, do Brentford. A informação é do jornal inglês Sky Sports.

Após temporada desastrosa, em que acabou na 15ª posição do Campeonato Inglês, a pior colocação desde 1989/90, quando ficou em 13º lugar, a diretoria do Manchester United planejou uma renovação do elenco da equipe. Contratando jogadores no estilo do técnico português Ruben Amorim, os Red Devils buscam destaques do futebol local.

Além disso, o Manchester United contou com diversos pedidos de saída no início da janela de transferências. Jogadores emprestados, como Antony, Rashford e Sancho, demonstraram insatisfação com os rumos da equipe e pediram para ser negociados.

Assim, surgiu o interesse em Mbeumo. O Manchester United tenta a contratação do camaronês desde junho, mas já teve duas ofertas recusadas pelo Brentford, que considerava o jogador inegociável. Os Red Devils já ofertaram 55 e 62 milhões de libras esterlinas (R$ 410 e R$ 462 milhões, respectivamente), mas não conseguiram êxito na negociação.

Porém, Mbeumo vê com bons olhos a ida ao Manchester United. O atacante camaronês também foi especulado por Liverpool e Tottenham, mas não demonstrou interesse em negociar. O atleta é o maior alvo dos Red Devils nesta janela de transferências.

Como joga Bryan Mbeumo?

O atacante camaronês de 25 anos está no Brentford desde 2019 e vem sendo destaque no futebol inglês nas últimas temporadas. Atuando pela beirada do campo, a posição favorita do jogador é a ponta direita.

Mbeumo teve a melhor temporada de sua carreira em 2024/25. No Campeonato Inglês, o camaronês carregou o sistema ofensivo do Brentford, participando de 28 dos 66 gols que a equipe marcou. O ponta ficou em quarto na artilharia do torneio, marcando 20 vezes, atrás apenas de Haaland (22), Isak (23) e Salah (29).