Manchester City anuncia meia de 18 anos e forma 'legião norueguesa' com Haaland

Erling Haaland terá mais um compatriota a seu lado no Manchester City além de Oscar Bobb. Investindo em jovens promissores, o clube inglês oficializou hoje o versátil meio-campista Sverre Nypan, de 18 anos, que estava no Rosenborg. O reforço chega sob enorme expectativa por também atuar bem em diversas posições.

"O Manchester City tem o prazer de confirmar a contratação de Sverre Nypan do time norueguês do Rosenborg. O meio-campista de 18 anos assinou um contrato de cinco anos com o clube, válido até o verão de 2030", oficializou o City.

"Nypan, que fez sua estreia pelo time principal do Rosenborg aos 15 anos, chega ao Etihad armado com a reputação de ser um dos talentos adolescentes mais promissores a surgir no futebol europeu", destacou o City, frisando sua capacidade em se destacar em diversas posições. "Predominantemente um meio-campista central, a versatilidade, o talento e a técnica de Nypan também o fizeram atuar como meia-atacante, nas laterais e também como centroavante."

O jovem é o terceiro investimento em reforços promissores realizado pelo City nesse meio de temporada. Antes, o clube acertou com a joia francesa Cherki, de 21 anos, e no marroquino Ait-Nouri, de 24. Além de Reijnders, mais experiente, e no goleiro Marcus Bettinelli.

"É um sonho para qualquer jovem jogador de futebol fazer parte deste clube e se juntar a um grupo de talentos de classe mundial. Ainda sou muito jovem e tenho muito a aprender, mas a oportunidade de ser treinado por Pep Guardiola, o melhor técnico do mundo, só vai me ajudar a me tornar um jogador melhor", comemorou Nypan

"Já existe uma conexão especial entre a Noruega e o Manchester City por meio de Erling Haaland e Oscar Bobb, e estou muito orgulhoso de ter me tornado o mais novo jogador norueguês a ingressar no clube", frisou o reforço.

A diretoria do City mostrou-se bastante empolgada com a nova aquisição. "Sverre é um jovem jogador promissor que o clube vem monitorando há algum tempo. Acreditamos que ele já possui inúmeras qualidades excepcionais, mas que, com apenas 18 anos, ele só vai melhorar", elogiou Hugo Viana, diretor de futebol.

O dirigente acrescentou: "Acreditamos que ele será um trunfo importante para os próximos anos e o apoiaremos em cada etapa do seu desenvolvimento. Todos no Manchester City estão felizes em receber Sverre no clube e desejamos a ele tudo de melhor durante sua passagem aqui."