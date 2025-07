Manchester City anuncia a contratação da promessa Sverre Nypan

Na tarde desta quinta-feira, o Manchester City anunciou a contratação do meia norueguês Sverre Nypan, de 18 anos. O jovem, revelado pelo Rosenborg-NOR, foi vendido por 15 milhões de euros (R$ 96 milhões) na maior transferência da história do clube.

Nypan assinou contrato até junho de 2030 e é a quinta contratação do Manchester City nesta janela de transferências. Ele se junta ao goleiro Marcus Bettinelli, ao lateral-esquerdo Rayan Ait-Nouri e aos meias Rayan Cherki e Tijjani Reijnders.

Em suas primeiras palavras como jogador do Manchester City, Nypan comemorou a transferência e elogiou Guardiola.

"É um sonho para qualquer jovem jogador fazer parte do Manchester City e estar num time com tantos talentos. Ainda sou muito novo e tenho muito a aprender, mas a chance de ser treinado por Guardiola, o melhor técnico do mundo, vai me ajudar a me tornar um jogador melhor", disse Sverre Nypan, em entrevista ao site oficial dos Citizens.

Nypan também falou sobre a influência de jogadores noruegueses no elenco do Manchester City. O meia exaltou os atacantes Oscar Bobb e Haaland, atletas da seleção norueguesa que defendem os Citizens desde 2022.

"É claro que já existe uma conexão especial entre a Noruega e o Manchester City por conta de Erling Haaland e Oscar Bobb. E estou muito orgulhoso de ter me tornado o mais novo jogador norueguês a ingressar no clube", completou.

Quem é Sverre Nypan?

Revelado em 2022 pelo Rosenborg, com apenas 15 anos, Nypan se tornou uma das maiores promessas do futebol norueguês. O meia passou por todas as categorias de base da seleção, do sub-15 ao sub-21.

A nível profissional, Nypan tem 70 jogos pelo Rosenborg, com 14 gols marcados e 11 assistências. Apesar de nunca ter conquistado títulos, o meia foi fundamental para o Rosenborg alcançar a quarta posição do Campeonato Norueguês na última temporada.

Nypan é um meia central, que pode atuar de forma mais avançada e já jogou como centroavante no Rosenborg. Espera-se que ele não receba tantos minutos durante a sua primeira temporada no Manchester City e pode até integrar a equipe de base dos Citizens.