Luiza Fullana vence batalha de quase 3h e vai às quartas do Brasil Tennis Classic

Luiza Fullana garantiu, no começo da noite desta quinta-feira, a última vaga nas quartas de final do Brasil Tennis Classic, ITF W35 que segue até domingo nas quadras do Esporte Clube Pinheiros, em São Paulo.

"Sabia que seria duro, conheço ela desde o juvenil, mas não imaginei que seria tão longo, tão duro. Mas fiquei muito feliz com a vitória. Estou com uma gripe meio chata, mas vou lidando como posso, me hidratando muito e estou conseguindo, comentou Luiza Fullana.

A partir das 11 horas desta sexta-feira, serão definidas as semifinalistas de simples e as finalistas de duplas no torneio que divide US$ 30 mil em prêmios e soma pontos no ranking da WTA. Entre as oito finalistas, duas chinesas, uma peruana, quatro argentinas e Fullana representando o Brasil. O desafio da brasileira será contra Julieta Estable, atual 524 do ranking.

"Hoje vou me alimentar bem, dormir bastante e descansar porque amanhã será outra batalha", disse a brasileira, que já enfrentou Estable três vezes e venceu duas.

O outro duelo das quartas será jogado entre a chinesa cabeça de chave Nº 1 Xiaodi You e Maria Urrutia, que eliminou Ana Candiotto hoje por 4/6, 6/2 e 6/4.

A outra chinesa, Yiming Dang, que passou do qualifying, foi favorecida pela desistência da Nº 2, a italiana Miriana Tona, com problemas na coxa direita, e disputa a vaga na semifinal com Berta Bonardi (ARG), que também avançou após a desistência de Camila Romero (ECU).

Finalizando as quartas de final, Martina Capurro (ARG), que eliminou Sofia Perovani (BRA) por 6/3 e 6/4, terá pela frente a campeã da semana anterior e 436 da lista mundial, Luciana Perez Alarcon (PER).