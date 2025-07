Lavieri: Abel já fez mais com menos no Palmeiras, que tem um problema grave

Abel Ferreira já montou times melhores com menos talento à disposição no Palmeiras, destacou o colunista Danilo Lavieri no UOL News Esporte desta quinta (17).

Foi até o Arnaldo que já falou que o Abel é um técnico que funciona melhor na escassez, e eu entendo exatamente porque é o que a gente está vendo na prática — o Abel montava times melhores quando tinha menos do que agora, quando tem mais jogador e teve um investimento de R$ 500 milhões.

Embora o Paulinho já esteja fora, embora o Estêvão tenha ido embora, é difícil entender como um cara com menos material consegue fazer o time jogar mais. Ah, é na mobilização? É num time mais defensivo? Em 2020, 2021, 2022, quando o Palmeiras ganhou, o Palmeiras tinha menos. Então, eu acredito que o treinador tem capacidade de fazer esse time jogar mais.

Danilo Lavieri

Na visão do colunista, ainda é cedo para falar em fim de ciclo de Abel no Palmeiras, mas o português está devendo nesta temporada.

Eu ainda não estou no barco do 'fora, Abel', 'pardal', 'não serve', que é o que a gente vê alguns palmeirenses já falando. A gente vê uma parte da torcida, ontem, no pós-jogo, torcedores com quem eu conversei na saída do Allianz Parque, vários deles dizendo que o ciclo já se encerrou.

O Abel realmente está devendo, o Palmeiras está devendo, mas por que eu não acho que já é caso de demissão? Porque ele já mostrou um trabalho melhor quando tinha menos. Acredito que ele tem potencial, ele tem capacidade de montar uma equipe melhor.

Danilo Lavieri

O colunista ponderou que o Verdão ainda é forte defensivamente, mas chamou atenção a um problema grave do time de Abel em 2025.

O Palmeiras é um time que se defende ok, tem encaixe defensivo ainda bom, o Palmeiras ontem sofreu três finalizações, o Mirassol chegou pouquíssimo na área do Palmeiras: foi um chute e foi gol. Então, defensivamente, o Palmeiras não tem sofrido tanto.

O que falta é criar maneiras de você balançar a rede. O que o Palmeiras não tem mais? Bola parada, isso sumiu. O Palmeiras tinha uma transição rápida, um contra-ataque, uma esticada, achava uma bola, conseguia achar o resultado, achar uma maneira de criar.

O Palmeiras tinha algumas virtudes, algumas valências, que hoje a gente não consegue ver, especialmente no setor ofensivo.

Danilo Lavieri

Flamengo deixou Neymar muito confortável na Vila? Colunistas debatem

O Flamengo deixou Neymar muito confortável na Vila Belmiro na vitória do Santos com gol do camisa 10?

No UOL News Esporte, os colunistas Walter Casagrande e Danilo Lavieri debateram se o clima amistoso entre Filipe Luís & Cia e Neymar contribuiu para a derrota do líder do Brasileirão.

Casão: Flamengo deu espaço a Neymar, e dentro da área ele decide

Dizer que o Flamengo foi amiguinho ou respeitou demais o Neymar, o que ele tinha que fazer, dar no meio do Neymar? O Flamengo não é um time que faz isso. Qual jogo que o Flamengo marca pesado alguém? Não faz isso, o Flamengo gosta de jogar.

O erro do Flamengo, na minha visão, foi exatamente esse: vamos jogar como a gente sempre joga e tratar o Neymar, mesmo perto da área, como a gente trata qualquer outro jogador. Aí foi o erro.

O Neymar é um cara que se chegar perto da área, tem que ter uma marcação individual. Você tem que ter um cara em cima, pelo menos perto, pra não deixar ele raciocinar. E olha a distância dos zagueiros do Flamengo.

Dentro da área ninguém encostou porque não pode encostar, senão é pênalti. A área é uma proteção, é uma região que protege o atacante. E é exatamente ali que o Neymar vai decidir o jogo. Não vai ser armando lá fora, vai ser dentro da área ou perto da área. E ele vai decidir jogo se ninguém marcar individual.

Casagrande

Lavieri: Flamengo faltou bater em gol, não bater no Neymar

O que mais me chama a atenção nessa derrota do Flamengo ontem não acho que foi porque trataram bem o Neymar, porque não deram porrada, porque o Neymar deu rolinho no Filipe Luís e ele deu risadinha.

O Flamengo teve quase 75% de posse de bola e chutou 10 vezes, o Santos teve 25% de posse de bola e chutou oito. O que faltou para o Flamengo não foi bater no Neymar — o que faltou para o Flamengo foi transformar a posse de bola, o domínio de jogo, em chance criada.

O Flamengo vai ter que estar, e o Filipe Luís especialmente, preparado para esse tipo de questionamento sempre que o Pedro ficar fora, porque o Pedro é um jogador gigantesco.

Danilo Lavieri

