Kaio Jorge marca, Cruzeiro vence o Fluminense e assume a liderança do Campeonato Brasileiro

O Cruzeiro venceu o Fluminense por 2 a 0 nesta quinta-feira, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Os gols do triunfo foram marcados no primeiro tempo, com Fabrício Bruno e Kaio Jorge.

Com o resultado, a Raposa chegou aos 30 pontos e assumiu a liderança isolada do Campeonato Brasileiro. Já o Tricolor, com 20, fica em sétimo na tabela.

Na próxima rodada, o Fluminense terá o clássico contra o Flamengo, neste domingo, no Maracanã. No mesmo dia, o Cruzeiro recebe o Juventude, no Mineirão.

???? ??? ???????? ?? ???????? ???????? ??????? ?????!!! ? Fim de jogo e com gols de Fabrício Bruno e Kaio Jorge, o Cruzeiro vence o Fluminense no Maracanã, por 2 a 0, e soma mais três pontos fora de casa! VAMOS, CRUZEIRO!!!! ? ?... pic.twitter.com/b7lFNgmtxs ? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) July 18, 2025

Fluminense x Cruzeiro

O Cruzeiro iniciou a partida com uma postura ofensiva e assustou no primeiro minuto, em chute de Matheus Pereira. Em seguida, foi a vez de Kaio Jorge arriscar, mas mandar a bola para fora. O Fluminense respondeu com finalização de Arias.

O confronto seguiu aberto. Tanto que os mineiros voltaram a ter chance com Matheus Pereira, que parou em Fábio. Já os donos da casa tiveram oportunidade de marcar com Soteldo, mas o atacante mandou sobre o travessão.

O Fluminense chegou a ter um período de domínio, mas parou na zaga mineira. Já o Cruzeiro teve ótima chance com Matheus Pereira, que viu Fábio fazer grande defesa. Só que na cobrança de escanteio, aos 28 minutos, Fabrício Bruno subiu sozinho e mandou para a rede.

Os cariocas tentaram avançar com mais intensidade em busca do empate. No entanto, o Cruzeiro aproveitou os espaços para ampliar aos 34 minutos. Matheus Pereira deu belo passe para Kaio Jorge na área. O atacante só teve o trabalho de empurrar para a rede.

Na parte final, o Fluminense seguiu com a postura ofensiva. Só que o Cruzeiro se fechou e manteve a boa vantagem no placar até o intervalo no Maracanã.

No segundo tempo, os donos da casa tiveram dificuldade no começo. O Cruzeiro conseguiu controlar uma possível pressão dos tricolores. No entanto, a situação mudou com o passar do tempo.

O Fluminense iniciou uma blitz na área do Cruzeiro e quase marcou aos 16 minutos, em chute de Fuentes que parou em Cássio. Em seguida, Serna cabeceou em cima do goleiro mineiro.

Os cariocas continuaram em busca do gol e tiveram boa chance aos 29 minutos. Thiago Silva recebeu passe na entrada da área e acertou o travessão.

O Cruzeiro conseguiu sair da pressão por um período, mas logo viu o Fluminense voltar a dominar o jogo. Os tricolores mandaram mais uma bola no travessão, desta vez com Lima. Depois disso, os visitantes se fecharam e mantiveram a vantagem para sair de campo com a vitória no Maracanã.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 0 X 2 CRUZEIRO

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 17 de julho de 2025 (Quinta-feira)



Horário: 19h30 (de Brasília)



Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)



Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Mauricio Coelho Silva Penna (RS)



VAR: Braulio da Silva Machado (SC)



Cartões amarelos: Cássio e Marquinhos (Cruzeiro)

GOLS



CRUZEIRO: Fabrício Bruno, aos 28min do primeiro tempo; Kaio Jorge, aos 34min do primeiro tempo

FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Fuentes (Renê); Hércules, Martinelli (Lima), Nonato (Serna) e Arias; Soteldo (Keno) e Cano (Everaldo)



Técnico: Renato Gaúcho

CRUZEIRO: Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, Lucas Villalba e Kauã Prates (William); Lucas Romero, Lucas Silva, Christian (Jonathan) e Matheus Pereira (Eduardo); Wanderson (Marquinhos) e Kaio Jorge (Gabriel)



Técnico: Leonardo Jardim