Jovem agarra chance no Corinthians e ganha elogios de Dorival: "Muito interessante"

O jovem atacante Gui Negão fez sua estreia como titular do Corinthians nesta quarta-feira, na vitória por 1 a 0 sobre o Ceará, na Arena Castelão, pelo Campeonato Brasileiro. Ele não balançou as redes, mas agarrou a chance e agradou o técnico Dorival Júnior.

O treinador elogiou a partida de muita luta do garoto da base, que mostrou boa movimentação. O comandante gostou dele ter incomodado os zagueiros adversários e crê que o Filho do Terrão pode ganhar mais oportunidades em breve.

"Foi muito interessante a participação do Gui. A todo momento criando dificuldades para os homens de zaga do Ceará, importunando. Atacou espaços, compensou pelos dois lados. Acho que teve uma participação muito boa, espero que continue evoluindo e tenha mais oportunidades pela frente", disse Dorival em coletiva de imprensa.

Gui Negão atuou como titular em razão da alta quantidade de desfalques no ataque. O Corinthians não contava com Yuri Alberto, em transição física, além dos suspensos Memphis Depay e Romero para o confronto na capital cearense.

Dorival poderia ter feito o 'simples' e escalado o experiente Héctor Hernández, mas decidiu apostar na juventude de Gui. Ele tem treinado entre os profissionais há algum tempo, mas às vezes desce para reforçar o sub-20. O atleta de 18 anos é relacionado para jogos do time principal desde 2024, mas fez sua estreia pelo clube nesta temporada.

A vitória sobre o Ceará alivia a pressão em cima do clube do Parque São Jorge, que já estava há quatro rodadas sem vencer na Série A. Na véspera do confronto, o elenco foi cobrado por torcedores uniformizados no CT Dr. Joaquim Grava. Agora, o time ganha um pouco de paz para trabalhar, pelo menos até o próximo compromisso.

O Corinthians agora tem pela frente o clássico contra o São Paulo. O Majestoso, válido pela 15ª rodada do Brasileirão, está agendado para este sábado, às 21h (de Brasília), no Morumbis.

O Timão subiu na tabela de classificação e agora ocupa o nono lugar do torneio, com 19 pontos.