Jon Jones revela desejo de disputar cinturão dos pesados no UFC da Casa Branca

Jon Jones pode estar longe dos octógonos no momento, mas segue presente nos planos do UFC - e nos seus próprios. O ex-campeão meio-pesado (93 kg) e peso-pesado revelou o desejo de retornar à ativa com uma luta histórica: valendo o título da divisão no evento especial que a organização planeja realizar na Casa Branca, em 2026.

A declaração foi feita em um vídeo no TikTok do canal 'Joy Of Everything', no qual o americano demonstrou empolgação com a possibilidade de integrar o card idealizado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como parte das celebrações dos 250 anos da independência do país. Embora tenha anunciado aposentadoria recentemente, Jones retornou ao programa antidoping da entidade apenas duas semanas após a proposta do evento vir a público.

"Hoje, o campeão é o Tom Aspinall, mas veremos quem será o dono do cinturão até lá. Acho que seria simbólico ter um americano lutando pelo título naquela noite. Estaria disposto a colocar tudo em jogo mais uma vez. Não posso prometer nada a ninguém, mas tenho uma sensação muito forte de que estarei nesse card. Acho que será incrivelmente icônico. Será histórico", disse o atleta.

Evento dos sonhos

Antes de se afastar da competição, 'Bones' chegou a minimizar Aspinall como adversário viável. Pouco depois, foi novamente envolvido em uma polêmica fora dos cages, acusado de fugir do local de um acidente de trânsito. Apesar disso, o veterano segue sendo um dos maiores nomes da história do MMA e uma peça estratégica para um espetáculo que o próprio Dana White, CEO da organização, pretende transformar em um marco global.

Ainda sem confirmação oficial, o UFC na Casa Branca está em fase inicial de desenvolvimento, mas já atrai o interesse de diversos astros - entre eles, Conor McGregor e o próprio Jones, dois dos maiores ícones da companhia. White, inclusive, já revelou qual seria sua luta dos sonhos para o card: um confronto entre o americano e Aspinall, valendo o cinturão dos pesados.

