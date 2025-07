Já eliminado, Corinthians sofre goleada do Fluminense pelo Brasileirão sub-20

O Corinthians foi goleado pelo Fluminense por 4 a 1 nesta quinta-feira, pela 18ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro sub-20, no Estádio Moça Bonita, em Bangu (RJ). Kelvin (duas vezes), Isaque e Kelvin balançaram as redes para os cariocas, enquanto Luiz Fernando marcou para os paulistas.

O Timão não possui mais pretensões na competição, pois já se livrou do rebaixamento e não tem mais chances de avançar à próxima fase. A equipe ocupa a 15ª posição, com 19 pontos. Já o Tricolor subiu para o nono lugar, com 26 pontos, três atrás do G8, a zona de classificação às quartas de final.

A última rodada da primeira fase do Brasileirão sub-20 acontece na próxima quarta-feira, às 15h (de Brasília). O Corinthians encara o Juventude, no Parque São Jorge. O Fluminense, por sua vez, enfrenta o Palmeiras, na Arena Barueri.

Fluminense x Corinthians

O Fluminense abriu o placar aos 13 minutos do primeiro tempo, com gol de Kelvin. Já aos 44, Isaque ampliou a vantagem para a equipe carioca.

O Corinthians até esboçou uma reação no início da segunda etapa, descontando aos oito minutos com Luiz Fernando, em cobrança de pênalti. No entanto, a resposta do Fluminense foi imediata. Aos 12, Vagno marcou o terceiro, e, dois minutos depois, Kelvin voltou a balançar as redes, selando a goleada.