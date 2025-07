Irmã de Alex Poatan, Aline Pereira disputa cinturão vago no Karate Combat

A família Pereira pode adicionar mais uma conquista à sua coleção de troféus no próximo dia 19 de julho. Irmã mais nova do bicampeão do UFC Alex 'Poatan', a striker Aline Pereira vai disputar o cinturão peso-mosca (56 kg) do Karate Combat, no 'co-main event' da edição de número 56 do evento, que será sediada em Miami (EUA).

Aline terá como adversária a grega radicada na Tailândia Fani Peloumpi, dona de um cartel com mais de 100 lutas no muay thai. A atleta paulista vem de duas vitórias por nocaute consecutivas no 'pit' (área de competição) do Karate Combat, retrospecto que a credenciou para uma disputa pelo título vago da categoria.

Rumo ao UFC?

Apesar da competição no Karate Combat contar com um regulamento adaptado, diferente do conjunto de regras do MMA, a boa passagem de Aline Pereira pelo evento pode lhe abrir as portas para uma futura contratação pelo UFC, onde seu irmão mais velho brilha há alguns anos. Assim como o membro mais famoso da família, a striker paulista abandonou o kickboxing para se aventurar nas artes marciais mistas.

Seguindo os passos de Poatan, Aline assinou com o 'LFA', evento que serve como uma espécie de porta de entrada para o Ultimate. Porém, o retrospecto negativo de duas derrotas e apenas uma vitória em três lutas fez com que a lutadora brasileira visse seus planos de atrair o interesse do UFC irem por água abaixo. Agora, no Karate Combat, a paulista pode ter se aproximado novamente do maior evento de MMA do planeta com a boa campanha.

Luta principal

Enquanto Aline Pereira e Fani Peloumpi ficarão responsáveis pelo 'co-main event' do Karate Combat 56, no dia 19 de julho, a luta principal do show será protagonizada pelo brasileiro Luiz Rocha, um dos pioneiros da organização, e pelo paquistanês Shahzaib Rind. O confronto servirá para unificar o título peso-leve (até 68 kg) da entidade.

Campeão linear da categoria, o potiguar Luiz Rocha volta ao pit de competição após mais de um ano afastado, para defender o título conquistado por ele em 2022. Por sua vez, o atleta natural do Paquistão busca consolidar seu status de campeão, buscando a promoção de interino para linear.

Karate Combat 55 e 56

O Karate Combat 56 faz parte de uma rodada dupla de eventos promovidos pela entidade. Na noite anterior, no dia 18 de julho, o Karate Combat vai realizar a edição de número 55, também em Miami, na Flórida (EUA). Além da presença de Luiz Rocha e Aline Pereira, outras estrelas brasileiras entrarão em ação na rodada dupla, como Daniel Miojo e Alex Cowboy. Na sexta-feira (18), um GP da divisão peso-pesado, capitaneado pelo ex-UFC Robelis Despaigne, promete esquentar a noite.

Os eventos serão transmitidos ao vivo no canal de Youtube oficial da organização, e também no UFC Fight Pass Brasil. O Karate Combat 55 de sexta-feira (18) começará às 20h; e o Karate Combat 56 no sábado (19), às 18h (horários de Brasília).

