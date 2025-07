Hulk marca, Atlético-MG bate Bucaramanga e sai em vantagem nos playoffs da Sul-Americana

Nesta quinta-feira, pelos playoffs da Sul-Americana, o Atlético-MG visitou o Atlético Bucaramanga no Estádio Alfonso López, na Colômbia, e venceu por 1 a 0, mesmo com a expulsão de Alan Franco, aos seis minutos do segundo tempo. O gol do triunfo foi marcado por Hulk.

Com o resultado positivo, o Galo leva boa vantagem para o duelo de volta. Isso porque a equipe comandada por Cuca poderá jogar por um simples empate para avançar às oitavas do torneio. O Atlético Bucaramanga, por sua vez, terá que superar o time mineiro por dois gols de diferença. Em caso de vitória por apenas um, a vaga será decidida nos pênaltis. O jogo decisivo está marcado para o próximo dia 24 de julho (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV. Vale destacar que, assim como Alan Franco, Bayron também foi expulso. O jogador recebeu o segundo amarelo aos 43 da etapa final.

Antes disso porém, o Galo visita o Palmeiras no Allianz Parque, pela 15ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 17h30. Já o Atlético Bucaramanga só retorna aos gramados no duelo de volta dos playoffs da Sul-Americana.

Aos seis minutos do segundo tempo, com o jogo empatado, Alan Franco, do Atlético-MG, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso.

O Galo, no entanto, não desistiu e marcou seu gol aos 22 minutos, com Hulk. O atacante aproveitou a oportunidade e converteu a cobrança no alto da meta.

O Atlético Bucaramanga também teve um expulso, mas já aos 43 da etapa final. Após confusão, Bayron recebeu o segundo amarelo.