Herói do São Paulo, André Silva prega seriedade após empate: "Cada jogo é uma final"

André Silva foi o herói do São Paulo na noite desta quarta-feira. Autor dos dois gols da equipe no empate em 2 a 2 com o Red Bull Bragantino, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro, o atacante tricolor adotou um discurso bastante comprometido após a partida.

"É o que eu falo sempre: continuar trabalhando, acho que não existe fórmula. Temos que ficar concentrados ao máximo para fazer o melhor nos jogos. Cada jogo para nós é uma final, porque o São Paulo tem que estar em um lugar melhor, brigando lá em cima", disse André Silva.

O atacante são-paulino foi quem abriu o placar no primeiro tempo, viu o Red Bull Bragantino virar a partida, mas esbanjou oportunismo para voltar a balançar as redes antes de ser substituído por Dinenno, evitando que sua equipe entrasse na zona de rebaixamento do Brasileirão.

"As pessoas têm que falar mais do São Paulo no sentido positivo e, claro, passando confiança para todo mundo, é disso que o companheiro que está do lado precisa. Que a gente possa se tornar cada vez mais forte e ter o nosso torcedor junto com a gente para colocar o São Paulo em uma situação melhor", completou.

O São Paulo volta a campo no próximo sábado, quando recebe o Corinthians, às 21h (de Brasília), no Morumbis, novamente pelo Campeonato Brasileiro. Mais de 30 mil ingressos já foram vendidos para o clássico.

A expectativa é de casa cheia para o confronto que marcará a reestreia do técnico Hernán Crespo no Morumbis. Em sua primeira passagem, o treinador argentino não teve a oportunidade de comandar o São Paulo com o estádio cheio, uma vez que ainda havia restrições de público devido à pandemia de covid-19.