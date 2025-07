Habilidoso, canhoto e elogiado por Neymar: Robinho Jr. ganha holofotes após estreia pelo Santos

Neymar foi o destaque da partida na Vila Belmiro ao marcar o gol do triunfo do Santos sobre o Flamengo, por 1 a 0, na quarta-feira. Mas as atenções no jogo também se voltaram para a estreia oficial do atacante Robinho Júnior, filho do ex-jogador Robinho.

A promessa do Santos tem 17 anos e mostrou personalidade ao ser acionada na partida pelo técnico Cleber Xavier, aos 19 minutos do segundo tempo. Ele entrou em campo no lugar de Barreal.

O jovem, além de ajudar na marcação, armou um contra-ataque promissor e fez boas investidas pela direita. Robinho Jr. só não conseguiu passar pelo goleiro Rossi em disputa no meio-campo, que poderia ter originado uma ótima chance de gol.

"Robinho mostrou nos treinos o que ele mostrou no amistoso. Ele tem qualidade. Precisava de jogo pela direita e era a opção que tinha. Queria um cara de um para um, alguma coisa diferente, o jogo pedia. Precisávamos matar ou morrer. Sair com o gosto do 0 a 0 não seria bom para nós. Tentamos equilibrar com o Bontempo para deixar o Neymar mais livre", disse o técnico Cleber Xavier, explicando a entrada de Robinho Jr.

Decisivo na vitória do Santos, Neymar fez elogios a Robinho Jr. na saída de campo. O camisa 10 destacou a semelhança do jovem com o pai, também revelado pelo clube paulista.

"Ele tem muito potencial. Semelhança com o pai é muito grande, independente do que o pai dele está passando. O menino tem uma cabeça muito boa, muito forte, não é fácil estar no lugar dele. Não é fácil estrear dessa forma, com a pressão que leva o nome dele. Ele está aí e eu tô para ajudar. É um menino de bom coração. Torço demais para ele, vi ele pequenininho, hoje joga do meu lado. O tempo está passando, e futebol ele tem", assegurou Neymar.

Robinho Jr. já tinha atuado no amistoso do Santos com a Desportiva Ferroviária na semana passada. O time santista venceu por 3 a 1. Cleber Xavier tinha listado algumas das características do atleta.

"É um menino que lembra muito o jeito de jogar do pai, mas é canhoto. É muito habilidoso, tem uma finalização de fora da área muito boa. Não é um jogador que se apavora dentro da área. É um menino que tem um futuro muito grande. Também lembra o Neymar pelo biotipo, magrinho e pequeno", afirmou o treinador.

A promessa santista tem contrato com o clube até o final do ano que vem. O jogador está perto de prorrogar o vínculo até 2030. Robinho Jr. já recebeu uma proposta do Grêmio, mas o Santos conseguiu manter o jovem no time.