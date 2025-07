Goleada sofrida deixa Vasco com saldo zerado na temporada 2025

O Vasco amarga altos e baixos e está muito longe de passar confiança na temporada 2025. Nesta semana, o time carioca sofreu uma dura e inesperada derrota para o Independiente del Valle pela Copa Sul-Americana. O revés por 4 a 0 deixou o saldo de gols zerado do clube no ano, segundo dados de OGOL.

Em 2025, o Vasco marcou e sofreu o mesmo número de gols: 44 em 37 apresentações. A média de tentos pró e contra é de 1,19 por jogo.

Vasco sem convencer

Tanto no Brasileirão como na Copa Sul-Americana, o Vasco apresenta saldo negativo. Na competição nacional, o clube fez 14 e levou 18 e ocupa a metade de baixo da classificação. No torneio internacional, balançou as redes 8 vezes e sofreu 12 gols e agora está em situação difícil no playoff classificatório para as oitavas de final.

A compensação está na Copa do Brasil, em que o Vasco tem 8 gols a favor e somente 2 contra. No Carioca, já encerrado, foram 14 marcados e 12 sofridos.