Gol de Neymar reduz risco de queda do Santos, empate complica São Paulo; veja probabilidades

O Santos deu um salto na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro ao bater o Flamengo por 1 a 0 na quarta-feira, na Vila Belmiro. Neymar marcou o gol do triunfo. Com o resultado positivo dentro de casa, a equipe de Cleber Xavier assumiu a 13ª posição, mais distante da zona de rebaixamento, com 14 pontos. O Vitória é o time que abre a zona da queda, com 12 pontos.

Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), os riscos de queda do Santos para a Série B são agora de 24,4%. Após a rodada do último final de semana, a probabilidade era de 36,9%.

O Santos tem 13 partidas realizadas até agora, com quatro vitórias, dois empates e sete derrotas. Nas últimas duas rodadas, com as vitórias sobre Fortaleza e Flamengo, o time santista conseguiu ganhar um respiro na classificação.

O São Paulo, por outro lado, está mais próximo da zona de rebaixamento. Na última quarta-feira, o time tricolor empatou fora de casa em 2 a 2 com o Red Bull Bragantino.

O São Paulo está na décima sexta colocação, na beira da zona do descenso, com 13 pontos. Em 14 jogos disputados, a equipe são-paulina tem apenas duas vitórias, além de sete empates e cinco derrotas.

De acordo com a UFMG, o risco de queda do São Paulo é de 40,3%. A probabilidade anterior era de 36,9%. Antes do empate com o Red Bull Bragantino, o time tricolor tinha sofrido quatro derrotas consecutivas.

Na próxima rodada do Brasileirão, o São Paulo faz clássico com o Corinthians, no sábado, no MorumBis. No mesmo dia, o Santos visita o Mirassol.

Confira os riscos de rebaixamento segundo a UFMG:

Santos - 24,4%

Internacional - 25,6%

Vasco - 32,6%

São Paulo - 40,3%

Vitória - 44,2%

Juventude - 45,7%

Fortaleza - 57,8%

Sport - 86,5%