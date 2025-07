Gio Garbelini volta à seleção feminina com novo nome e comportamento

A atacante Giovana Garbelini, de 21 anos — anteriormente conhecida como Gio Queiroz —, jogadora do Atlético de Madri, retorna à seleção brasileira mais madura. A mudança não foi apenas no comportamento, mas também no nome, que adotou em homenagem aos seus familiares.

Apesar de nunca ter atuado por clubes brasileiros, Gio construiu toda sua carreira no futebol europeu e já se destaca pelo faro de gol e pelos bons números por onde passou. A atacante iniciou sua trajetória no Madrid CFF, se destacou e foi contratada pelo Barcelona B, chegando, em seguida, à equipe principal do Barcelona.

Com apenas 18 anos, denunciou casos de assédio moral e psicológico enquanto atuava no clube catalão. A denúncia veio à tona por meio de uma carta aberta ao presidente do Barcelona, publicada nas redes sociais da jogadora, em que relatava a pressão sofrida para não defender a seleção brasileira.

Desde então, passou por equipes como Levante, Arsenal, Everton e voltou ao Madrid CFF. Em 2024, foi contratada pelo Atlético de Madri, onde atua atualmente.

Gio foi convocada pela primeira vez para a seleção principal em 2020 e participou de amistosos e grandes competições, como a Copa América e os Jogos Olímpicos. Sob o comando de Arthur Elias, a atacante tem ganhado cada vez mais espaço no esquema tático da equipe, recebendo a confiança do treinador na Copa América, em Quito, no Equador.

Ontem, ela saiu do banco e entrou na vitória do Brasil por 6 a 0 contra a Bolívia.