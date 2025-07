Fortaleza anuncia contratação de goleiro ex-Palmeiras

O Fortaleza anunciou nesta quinta-feira a contratação do goleiro Vinícius Silvestre. Revelado pelo Palmeiras, o atleta de 31 anos firmou vínculo com o Leão do Pici até dezembro de 2026.

O goleiro defendia o Portimonense, de Portugal, desde 2023, onde disputou 51 partidas em duas temporadas. Além disso, também possui passagens de empréstimo por Ponte Preta e CRB ainda quando pertencia ao Palmeiras.

Após seis anos nas categorias de base, Vinícius subiu ao profissional do Palmeiras em 2013. Pelo Verdão, o goleiro realizou 15 jogos, sendo 2021 o ano que mais jogou (10 partidas).

Vinícius Silvestre está #FechadoComOLeão! ?? O Fortaleza Esporte Clube anuncia a contratação de Vinícius Silvestre, goleiro de 31 anos, até 31 de dezembro de 2026. Leia mais em: https://t.co/0LAGAYJF4I#FortalezaEC pic.twitter.com/hgnj7B81Aj ? Fortaleza Esporte Clube ? (@FortalezaEC) July 17, 2025

Agora no Fortaleza, Silvestre se junta a João Ricardo, Brenno e Magrão, outros goleiros do elenco do time cearense. Diretor de Futebol do clube, Sérgio Papellin explicou a importância da chegada do atleta.

"A contratação do Vinicius foi uma situação de emergência. Então, optamos por trazê-lo pela experiência já adquirida para poder estar à disposição nos próximos jogos. O goleiro tem uma escola muito boa, pois começou no Palmeiras, tem o perfil de bom crescimento visando também a próxima temporada. Chega disposto e feliz para ajudar bastante o Fortaleza", afirmou.

O Fortaleza situação complicada na temporada. A equipe ocupa a 19ª colocação do Campeonato Brasileiro, com apenas 10 pontos. A má fase colocou ponto final na trajetória do técnico Juan Pablo Vojvoda, que deixou o clube após quatro anos de trabalho.