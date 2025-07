Fortaleza anuncia a contratação do técnico português Renato Paiva, ex-Botafogo

O Fortaleza encontrou o substituto de Vojvoda para o restante da temporada. O português Renato Paiva é o novo comandante do Leão do Pici. O técnico de 55 anos chega à equipe após passagem pelo Botafogo. Ele foi demitido do Glorioso após a eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, diante do Palmeiras.

Renato Paiva assinou contrato válido até dezembro de 2026 e já comanda seu primeiro treino pelo Fortaleza nesta quinta-feira.

Renato Paiva é o novo treinador do Fortaleza! ? O Fortaleza Esporte Clube anuncia a contratação do técnico Renato Paiva, que firma acordo com o Leão do Pici até 31 de dezembro de 2026. Junto ao treinador, chega à sua comissão técnica composta pelos auxiliares Ricardo Dionísio e... pic.twitter.com/iaa7RjmPkT ? Fortaleza Esporte Clube ? (@FortalezaEC) July 17, 2025

Marcelo Paz, CEO do Fortaleza, explicou a escolha de Renato Paiva para substituir Vojvoda.

"A escolha do Renato Paiva atende alguns critérios: primeiro, é um treinador que tem muito conteúdo, de uma escola muito boa de futebol, que tem um método de trabalho, variação de treinamentos, de forma de jogar, um profissional que de fato tem conteúdo e repertório de trabalho. O fato dele conhecer o futebol brasileiro foi muito importante também, queríamos um profissional que já conhecesse a Série A, adversários, logísticas, arbitragem e forma de disputa", disse Marcelo Paz, em nota oficial no site do Fortaleza.

Renato Paiva assume o Fortaleza com a missão de afastar a equipe da zona de rebaixamento. Atualmente, o Leão do Pici é o penúltimo colocado do Brasileirão, com apenas 10 pontos, três atrás do São Paulo, primeiro time fora do Z4. A equipe volta a campo neste sábado, às 16h (de Brasília), quando recebe o Bahia, no Castelão, pela 15ª rodada do torneio.

O Fortaleza também está vivo na Libertadores. A equipe de Renato Paiva enfrentará o Vélez nas oitavas de final do torneio. A partida de ida será no dia 12 de agosto, às 19h, no Castelão.

Carreira de Renato Paiva

Assumindo o Fortaleza, o técnico português chega ao seu terceiro clube brasileiro na carreira. Renato Paiva iniciou sua trajetória no futebol profissional em 2021, no Independiente del Valle-EQU, após ficar 13 anos nas categorias de base do Benfica.

Depois de uma temporada no Independiente del Valle, onde conquistou o Campeonato Equatoriano de 2021, único título de sua carreira, ele assumiu o León-MÉX. Após pedir demissão em novembro de 2022, o português foi contratado pelo Bahia no início de 2023.

Em seu primeiro contato com o futebol brasileiro, permaneceu no clube baiano por apenas oito meses, até se desligar em setembro do mesmo ano. Em seguida, comandou o Toluca-MÉX até o fim de 2024, antes de ser anunciado pelo Botafogo no final de fevereiro de 2025

Apesar da vitória sobre o Paris Saint-Germain na Copa do Mundo de Clubes e da boa campanha no Campeonato Brasileiro, foi demitido após a eliminação nas oitavas de final do Mundial, após derrota por 1 a 0 diante do Palmeiras.