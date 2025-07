Cruzeiro usa dupla infernal, castiga Flu no adeus de Arias e vira líder

O Cruzeiro contou com uma noite iluminada da sua dupla mortal, venceu o Fluminense por 2 a 0, no Maracanã, e assumiu a liderança do Brasileirão na 14ª rodada.

Fabrício Bruno abriu o placar após cobrança de escanteio. A dupla "arco e flecha" funcionou cinco minutos depois — Matheus Pereira serviu Kaio Jorge, que fez o segundo da Raposa ainda no primeiro tempo.

Kaio Jorge chegou a 12 gols no Brasileirão e ampliou vantagem na artilharia. Matheus Pereira, que deu duas assistência no jogo, chegou a cinco na competição e se isolou como o principal garçom.

O jogo foi o primeiro do Fluminense após o fim do Mundial e deve ter marcado a despedida de Arias. O meia-atacante tem acerto encaminhado com o Wolverhampton, da Inglaterra, e teve o nome bastante aplaudido pela torcida antes do duelo.

O Cruzeiro chegou aos 30 pontos e assumiu a liderança do Brasileirão. A equipe mineira contou com tropeços de Flamengo e Bragantino na rodada. O Fluminense, por outro lado, permaneceu com 20 e é o sétimo colocado.

As duas equipes voltam a campo no domingo, pela 15ª rodada do Brasileirão. O Cruzeiro recebe o Juventude, às 16h (de Brasília), e o Fluminense encara o Flamengo, às 19h30.

Como foi o jogo

O Cruzeiro foi mortal no primeiro tempo. Enquanto o Fluminense tentou cadenciar mais as jogadas e trocar passes, a equipe mineira resolveu logo os seus lances — e teve resultado. Mais perigoso, o Cruzeiro abriu o placar em cobrança de escanteio e fez o segundo cinco minutos depois, em contra-ataque. A derrota parcial causou vaias da torcida do Fluminense no Maracanã na ida para o intervalo.

O Fluminense martelou no segundo tempo, mas não teve sucesso. A equipe da casa foi dominante do início ao fim na etapa final, porém não conseguiu sair do quase. Quando Cássio ou a defesa do Cruzeiro não conseguiram salvar, a bola explodiu na trave (três vezes). Em vantagem, o time mineiro se fechou na defesa e quase não pisou no campo de ataque.

Lances importantes e gols

Quase! Matheus Pereira recebeu pela esquerda e cruzou rasteiro para a área. Freytes se jogou para cortar e quase mandou contra. A bola saiu para escanteio.

Aí não, Soteldo. Hércules cruzou na área, a bola passou por todo mundo e sobrou para Soteldo na esquerda. O camisa 7 dominou e tentou bater firme. Ele pegou embaixo demais e mandou por cima.

Fábio faz milagre. Martinelli vacilou ao tentar cortar, e Matheus Pereira fez o desarme. O camisa 10 ficou de frente para o gol e soltou o pé. Fábio mostrou tempo de reação, se esticou todo e desviou com a ponta dos dedos para mandar para escanteio.

Fabrício Bruno abre o placar: 1 a 0. Na cobrança do escanteio, Fabrício Bruno apareceu com espaço, subiu e testou firme para colocar o Cruzeiro em vantagem.

Fabrício Bruno comemora gol marcado pelo Cruzeiro contra o Fluminense no Brasileirão Imagem: Thiago Ribeiro/AGIF

Kaio Jorge faz o segundo: 2 a 0. O Cruzeiro puxou contra-ataque rápido. Fagner lançou Matheus Pereira pela esquerda, que dominou, avançou e bateu cruzado. Kaio Jorge apareceu no meio da área para mandar para o gol.

Quase um golaço! Na volta do intervalo, Christian teve falta para cobrar no meio de campo, viu Fábio adiantado e tentou encobrir o goleiro do Flu. Ela passou pelo camisa 1, mas morreu na parte de cima do gol, pelo lado de fora.

Arias fica no quase. Serna recebeu pela esquerda e cruzou na área. Arias apareceu para completar na segunda trave, mas cabeceou por cima, muito perto do travessão.

Arias reage durante jogo entre Fluminense e Cruzeiro no Brasileirão Imagem: Thiago Ribeiro/AGIF

Cássio duas vezes. A bola foi alçada na área do Cruzeiro e ficou no bate e rebate. Ela sobrou pingando na entrada da área para Fuentes, que soltou o pé, e Cássio caiu para espalmar. O lance seguiu e, em novo cruzamento, Serna apareceu para cabecear, mas mandou no meio, e o goleiro encaixou.

No travessão! Arias encontrou Thiago Silva com espaço na meia-lua. O zagueiro dominou e bateu de direita. A bola desviou em Villalba e explodiu no travessão.

De novo. Serna tabelou com Arias pela direita e cruzou na área. Lima cabeceou com classe, mas viu ela bater no travessão e não entrar.

Pede música, Flu. Freytes recebeu na intermediária e soltou o pé. A bola foi em direção ao canto esquerdo de Cássio e explodiu na trave.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 0 x 2 CRUZEIRO

Data e horário: 17 de julho de 2025, às 19h30 (de Brasília)

Competição: 14ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Mauricio Coelho Silva Penna (RS)

VAR: Bráulio da Silva Machado (SC)

Gols: Fabrício Bruno (29'/1°T), Kaio Jorge (34'/1°T)

Cartões amarelos: Martinelli (FLU), Cássio, Marquinhos (CRU)

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Fuentes (Renê); Martinelli (Lima), Hércules e Nonato (Serna); Soteldo (Keno), Arias e Cano (Everaldo). Técnico: Renato Gaúcho

Cruzeiro: Cássio; Fagner, Fabrício Bruno, Villalba e Kauã Prates (William); Lucas Romero, Lucas Silva, Christian (Jonathan) e Matheus Pereira (Eduardo); Wanderson (Marquinhos) e Kaio Jorge (Gabigol). Técnico: Leonardo Jardim