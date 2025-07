Fluminense x Corinthians: veja onde assistir ao jogo pelo Campeonato Brasileiro sub-20

Nesta quinta-feira, o Corinthians visita o Fluminense, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. A bola vai rolar a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio Moça Bonita, em Bangu.

Onde assistir

A partida vai ter transmissão exclusiva pelo SporTV (tv fechada).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Corinthians Base (@corinthiansnabase)

Como chegam as equipes?

O Corinthians sub-20 vem de vitória sobre o Referência, no último sábado, por 4 a 1, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista da categoria. No último jogo pelo Brasileiro sub-20, o Timão empatou com o América-MG em 1 a 1.

Com os resultados desta quarta-feira, o Corinthians caiu para a 15ª posição, com 19 pontos conquistados.

Por outro lado, o Fluminense vem de duas derrotas seguidas. Perdeu para o Botafogo (1 a 0), no último domingo, pelo Campeonato Carioca sub-20, e foi superado pelo Cruzeiro (3 a 0), no Brasileirão. O Tricolor ocupa a 12ª posição, com 23 pontos.

Arbitragem

Thiago da Silva Ludugerio é o árbitro da partida, com Júlio César Souza Gaudêncio e Nayra da Cunha Nunes como assistentes.