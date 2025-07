Fluminense reencontra a torcida no Maracanã diante do fortalecido Cruzeiro

Em alta após a sua grande participação no Mundial de Clubes, quando chegou entre os quatro melhores, o Fluminense fará sua primeira partida na retomada do Brasileirão. Com foco em manter a boa fase, vai reencontrar a torcida no Maracanã diante do embalado Cruzeiro, nesta quinta-feira, às 19h30. O duelo é válido pela 14ª rodada.

A campanha do Fluminense no Mundial elevou o moral do clube visando a sequência da temporada. Em sétimo lugar, com 20 pontos, quer manter o nível apresentado nos Estados Unidos para seguir na briga pelas primeiras posições.

O Cruzeiro também vive grande momento, com 27 pontos, e na briga direta pela liderança. Na última rodada, fez bonito diante da sua torcida e goleou o Grêmio por 4 a 1.

A diretoria do Fluminense anunciou na terça-feira o retorno do atacante John Kennedy. Autor do gol do título da Libertadores de 2023, ele está de volta após período emprestado ao Pachuca, do México. No entanto, não vai estar disponível para o duelo com o time mineiro, mas vive a expectativa de fazer sua reestreia no clássico contra o Flamengo, no domingo.

Em negociação avançada com o Wolverhampton, da Inglaterra, o meia Jhon Arias segue nos planos para a próxima rodada do Brasileirão. Os clubes debatem os últimos detalhes da operação, enquanto o colombiano continua à disposição da comissão técnica e pode estar fazendo seus últimos jogos com a camisa verde, branca e grená.

A principal dúvida está no esquema tático. O Fluminense disputou as últimas três partidas do Mundial com uma formação de três zagueiros, com Ignácio, Thiago Silva e Freytes. Existe a possibilidade do técnico Renato Gaúcho voltar a usar uma linha com quatro defensores. Se optar por mudar o esquema, Soteldo pode ganhar uma chance no ataque.

Um dos destaques do Fluminense no Mundial com dois gols, o volante Hércules disputa a titularidade no meio-campo com Facundo Bernal, que também teve boas atuações no torneio. O escolhido deve completar o setor com Martinelli e Nonato. O meia Paulo Henrique Ganso corre por fora na disputa por vaga.

O Cruzeiro terá um importante desfalque. O lateral-esquerdo Kaiki Bruno recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão automática. O zagueiro Villalba pode ser improvisado no setor, abrindo vaga para Jonathan Jesus exercer a função que costuma ser do argentino.

O técnico Leonardo Jardim também pode colocar o lateral-direito William na esquerda. Caso escolha esta alternativa, o experiente Fagner também pode aparecer no time.

Por outro lado, o Cruzeiro conta com o retorno do meia Eduardo. Ele está de volta após cumprir suspensão e deve começar como opção no banco de reservas. Lucas Silva, Lucas Romero, Christian e Matheus Pereira seguem no quarteto titular.

Mesmo na briga pela liderança do Brasileirão, Leonardo Jardim prega cautela e aponta a classificação para a Libertadores da próxima temporada como principal objetivo. "Não podemos criar expectativas que o Cruzeiro foi feito para ser campeão. O time foi feito para ser competitivo e para chegar à Libertadores. Este é o objetivo e pelo qual temos conversado", disse o comandante.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X CRUZEIRO

FLUMINENSE - Fábio; Thiago Silva, Ignácio e Freytes; Samuel Xavier, Martinelli, Hércules (Bernal), Nonato e Renê; Jhon Arias e Cano. Técnico: Renato Gaúcho.

CRUZEIRO - Cássio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Villalba; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.

ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (RS).

HORÁRIO - 19h30.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).