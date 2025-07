Filipe Luís lamenta derrota do Flamengo diante do Santos e rasga elogios a Neymar, autor do gol

O Flamengo perdeu para o Santos, nesta quarta-feira, por 1 a 0, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro. Depois do jogo, o técnico Filipe Luís disse que o ataque rubro-negro foi anulado e elogiou Neymar.

"Sempre é difícil falar depois de uma derrota. Primeiro, temos que parabenizar o Santos pela vitória. É um time que fez um grande trabalho dentro de campo, tentou de todas as formas anular nossas vantagens ofensivas e conseguiu. Eles aproveitaram bastante os contra-ataques que tiveram e venceram o jogo. Agora, é continuar trabalhando. O único caminho é trabalhar, treinar e pensar em vencer o próximo jogo. A única coisa que está ao nosso alcance é fazer nossa parte. Hoje, não fizemos. Foi um jogo em que o adversário conseguiu vencer na sua casa. Achávamos que poderíamos conquistar pontos aqui. Sempre é difícil jogar na Vila Belmiro. Um time tão bem treinado e com um jogador tão determinante como o Neymar", disse Filipe Luís em entrevista coletiva.

Na Vila Belmiro, aos 38 minutos do segundo tempo, Guilherme arrancou pela esquerda e tocou para Neymar dentro da área. O craque dominou de costas para a marcação, girou e bateu firme para marcar o único gol da partida e garantir a vitória do Santos.

Com o resultado, o Flamengo permanece na liderança do Campeonato Brasileiro, com 27 pontos conquistados, mas pode ser ultrapassado pelo Cruzeiro, que entra em campo nesta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), contra o Fluminense, no Maracanã.

Por outro lado, o Santos subiu para a 13ª posição, com 14 pontos somados.

"O Neymar é um jogador extraordinário, um grande amigo e ex-companheiro de Seleção Brasileira. Tenho uma amizade muito grande e muito boa com ele. Privilégio para o futebol brasileiro que ele esteja jogando aqui novamente. Uma pena que hoje ele conseguiu decidir o jogo para o Santos. Um jogador determinante, que pega a bola e sempre faz alguma coisa. Uma jogada de perigo, de efeito, e deixa o companheiro na frente do gol. Esse tipo de jogador, obviamente, tentamos ter um cuidado especial", comentou Filipe Luís.

O Flamengo volta a campo neste domingo, às 19h30, quando encara o Fluminense, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Com 11 jogos disputados, o Tricolor Carioca é o 7º colocado, com 20 pontos.

"O campeonato é longo. Temos que levantar o ânimo, porque temos um clássico domingo contra um adversário que vem motivado pelo grande Mundial de Clubes que fez. Nunca é fácil jogar contra o Fluminense", projetou o treinador.

Atrito entre Pedro e Flamengo

Pelo segundo jogo seguido, Pedro ficou fora da lista dos relacionados do Flamengo. O atacante já tinha desfalcado o clube carioca diante do São Paulo, no último sábado. O técnico explicou a opção pelo fato de o atleta não ter apresentado a intensidade necessária nos treinos da semana passada e criticou bastante a postura de seu comandado.

Nesta quarta-feira, Filipe Luís voltou a falar sobre Pedro, mas considerou o assunto como encerrado.

"O assunto do Pedro já está encerrado. Falei tudo que tinha que falar na coletiva e ele já se posicionou. É assunto encerrado. A única coisa que resta para nós dois é trabalhar e ajudar o Flamengo. Repito, o assunto do meu caso é totalmente encerrado. Prefiro não opinar sobre isso. É um assunto para o pessoal da diretoria. Da parte técnica, o que eu falei já está totalmente encerrado", finalizou o treinador.