Facundo Torres lidera ações ofensivas do Palmeiras no Brasileirão

Sem Estêvão e Paulinho, o Palmeiras busca uma referência ofensiva para a sequência da temporada 2025. O atacante Facundo Torres começa a surgir como destaque do time na disputa do Campeonato Brasileiro.

No empate desta quarta-feira contra o Mirassol no Allianz Parque, o uruguaio voltou a marcar e chegou a três gols no Brasileirão. Ele assumiu a artilharia isolada da equipe na competição nacional.

Facundo Torres também lidera o Verdão nas participações em gols no torneio nacional, com 4 no total. Além dos 3 gols, ele tem 1 assistência no Brasileirão.

Em toda a temporada, Facundo Torres é o quarto artilheiro do elenco do Palmeiras, com 7 gols. Ele está atrás de Estêvão (12), Flaco López (11) e Maurício (8).

Desfalques importantes no Palmeiras

O Palmeiras perdeu recentemente duas peças fundamentais do ataque. Estêvão se despediu no Mundial de Clubes e vai se apresentar ao Chelsea, da Inglaterra. Já Paulinho será novamente operado e só retorna aos gramados em 2026.