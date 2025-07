Entenda como Crespo pode potencializar Luciano no São Paulo

O São Paulo contou com um grande personagem para assegurar o empate em 2 a 2 contra o Red Bull Bragantino na última quarta-feira: Luciano. O camisa 10 voltou ao time titular e ajudou a equipe a sair com um ponto do Cícero de Souza Marques, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Luciano voltou ao 11 inicial do São Paulo após cumprir suspensão contra o Flamengo, mas exerceu uma função um tanto diferente na partida da última quarta-feira. Atuando ao lado de André Silva, o jogador esteve mais próximo ao gol e se movimentou mais nas zonas de ataque.

Com Zubeldía, por exemplo, Luciano chegou a atuar como um meia, um pouco mais recuado e com maiores deveres de criação, o que muitas vezes fazia com que ficasse 'preso' na função e também na marcação. Já em sua primeira titularidade com Crespo, ele foi utilizado próximo à área, como uma espécie de segundo atacante.

A movimentação do camisa 10 chamou a atenção justamente por sua participação ativa no jogo. Mais perto da área, Luciano se mostrou não só um grande finalizador, mas também um bom articulador. Inspirado, distribuiu bem as jogadas no comando de ataque e criou pelo menos duas chances.

Não à toa, Luciano foi muito elogiado por Crespo após o empate contra o Red Bull Bragantino. O técnico, inclusive, deixou claro que um dos planos para potencializar o futebol do atleta pode ser apostar em funções mais livres e menos pragmáticas.

"Luciano é um jogador muito perigoso. É um camisa 10 que é perigoso, mas ao mesmo tempo é anárquico, vai para todos os lados. Ai você brinca e diz: 'Disciplina, fique aí'. Mas força dele está em ser anárquico. Temos que entender como podemos jogar com Luciano de modo que nós o ajudemos a ser importante ali, dentro ou perto da área. Acho que essa posição é ideal para ele", explicou Crespo em coletiva.

Contra o Red Bull Bragantino, por exemplo, Luciano foi um dos principais destaques do São Paulo. O atacante foi o responsável por ambas as assistências nos gols de André Silva.

Segundo dados do Sofascore, o camisa 10 teve 40 ações com a bola ao longo de 84 minutos. Ele finalizou duas vezes na direção do gol, completou dois dribles, acertou 85% dos passes (17/20), deu três passes decisivos, ganhou cinco de oito duelos pelo chão e perdeu uma grande chance.

Se manter o alto nível, Luciano pode voltar a se tornar peça fundamental para Crespo. Os dois trabalharam juntos no São Paulo em 2021, ainda durante a primeira passagem do treinador pelo clube. O atacante, inclusive, foi importantíssimo na conquista do título do Paulista naquele ano.

Na atual temporada, Luciano soma oito gols e cinco assistências em 30 partidas pelo São Paulo. Cabe a Crespo, agora, a missão de potencializar o futebol do camisa 10.

Com Luciano à disposição, o São Paulo retorna aos gramados neste sábado para enfrentar o Corinthians. A bola rola às 21h (de Brasília), no Morumbis, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.