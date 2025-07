Entenda como Abel vê as opções no Palmeiras para montar o ataque sem Estêvão e Paulinho

O Palmeiras teve seu primeiro compromisso nesta quarta-feira sem dois jogadores que vinham sendo importantes para o time: Estêvão e Paulinho. Sem a dupla, o Verdão ficou no empate por 1 a 1 com o Mirassol, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque. Facundo Torres, que teve uma alteração em seu posicionamento, foi o autor do único gol alviverde.

Às vésperas do adeus de Estêvão, que foi para o Chelsea de forma definitiva, Abel Ferreira vinha sendo perguntado como ele pensava na escalação sem a joia palmeirense, mas o treinador, que usa o mantra de "viver aqui e o agora" não queria revelar seus planos. Sem o camisa 41 pela primeira vez, Abel escalou um ataque com Facundo Torres pela direita, substituindo o jovem, Felipe Anderson na esquerda, e Vitor Roque.

"Quem estava jogando no lado direito? Allan, Felipe e Estêvão. E do lado esquerdo jogou Facundo, Paulinho, Estêvão e o Felipe também. Não temos Estêvão nem Paulinho, abre mais possibilidade desses jogadores poderem jogar. Ele (Felipe) começou o campeonato, depois colocamos o Allan, que fez um belíssimo campeonato. Portanto, agora temos Allan, Facundo, Sosa, Luighi e Felipe para direita e esquerda", disse Abel.

Enquanto jogava com Estêvão, Facundo Torres atuava pela esquerda, mas agora, com a vaga aberta, retornou ao seu lado favorito. Já Felipe Anderson voltou a jogar pela esquerda conforme necessidade. Ramón Sosa, reforço do clube nesta janela de transferências, também foi acionado por Abel e entrou na vaga do camisa 7 no segundo tempo.

O setor ofensivo tem sido um dos problemas do Palmeiras na temporada e Abe Ferreira agora busca soluções para melhorar o rendimento do time. Apesar do investimento de quase R$ 500 milhões no setor, a equipe tem sofrido com a falta de eficácia. O Verdão precisou de 16 finalizações para acertar três no alvo e converter apenas um gol.

"É responsabilidade do treinador também. Tem que ajudar, encontrar soluções. O treinador está sempre dependente do passe, cruzamento, finalização. Não sou eu que jogo. Mas no que tem a ver com o quesito tático, da tarefa, dos princípios que pretendemos para cada posição, isso posso ajudá-los. Naquilo que tem a ver com a parte da performance individual, os jogadores ao longo do ano vão tendo altos e baixos, se estão aqui no Palmeiras é porque são bons. Mas não podemos esconder quando as coisas não estão bem", avaliou Abel.

"Isso é um fato. O Palmeiras está com dificuldades. Estamos precisando finalizar sete vezes para fazer um gol. O nosso adversário arrematou três e fez um. Temos que trabalhar, com nossos centroavantes, pontas, meias-atacantes, fazer o que sempre fazemos, sem fugir da responsabilidade", seguiu o treinador.

Melhor o ataque, portanto, será um dos focos do treinador nos próximos dias em que o Palmeiras se prepara para enfrentar o Atlético-MG. As equipes se enfrentam pela 15ª rodada do Brasileirão, a partir das 17h30 (de Brasília), no Allianz Parque.