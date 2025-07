Encontro de colecionadores de camisas de futebol movimenta a Zona Sul de São Paulo

Com peças raras, históricas e autografadas, evento inédito reúne colecionadores, apaixonados por futebol e itens únicos do esporte. Nos dias 19 e 20 de julho, o Mais Shopping será palco da primeira edição do Encontro de Colecionadores de Camisas de Futebol, reunindo cerca de 15 expositores com acervos que incluem peças raras, antigas, autografadas e exclusivas.

Idealizado em parceria com Caio Infante, fundador da plataforma X por Y Futebol e criador do Fut Fest, evento referência no segmento, o encontro será um verdadeiro museu vivo do futebol, onde memória afetiva, paixão por clubes e curiosidades históricas estarão lado a lado.

Prometendo ser um espaço de conexão entre torcedores, os visitantes poderão conversar diretamente com os colecionadores, ouvir curiosidades sobre cada camisa e vivenciar de perto a cultura futebolística por meio de objetos que marcaram gerações.

Aberto a todos os públicos, o evento também permitirá a negociação direta com os expositores, possibilitando a aquisição de camisas e outros itens colecionáveis. Uma oportunidade única para conhecer histórias, trocar experiências e mergulhar em um ambiente que celebra o futebol como expressão cultural.

Encontro de Colecionadores de Camisas de Futebol



Onde: Mais Shopping - Praça de Eventos | Piso Santo Amaro



Data: 19 e 20 de julho de 2025



Horários: Sábado, das 10h às 22h | Domingo, das 12h às 20h



Evento gratuito e aberto ao público