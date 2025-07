Emocionado, Gregore se despede do Botafogo: "Só tenho a agradecer"

Nesta quarta-feira, o Botafogo ficou no empate sem gols com o Vitória, no Nilton Santos, em jogo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marcou a despedida do volante Gregore, que acertou sua transferência para o Al Rayyan, do Catar.

Gregore estava no Botafogo desde 2024 e se despede com um ótimo retrospecto vestindo a camisa alvinegra. Foram 84 jogos, três gols, duas assistências e o protagonismo nas conquistas da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro, ambos em 2024.

Emocionado, o volante agradeceu a torcida e a diretoria do Botafogo.

"Só tenho a agradecer. Cheguei ao Botafogo com muitos sonhos e encontrei um clube com muita vontade de vencer. Minha eterna gratidão ao Botafogo. Já me emocionei várias vezes. Somos feitos de decisões difíceis e temos que pensar na gente. Não deu nem tempo (de se despedir). As coisas acontecem muito rápido na vida do atleta. Vou me despedir dos meus companheiros no vestiário. Vou continuar torcendo pelo Botafogo", disse Gregore, em entrevista à SporTV.

Gregore também falou sobre a decisão de aceitar a proposta do Al Rayyan. O volante reencontrará o técnico português Artur Jorge, que comandou o Glorioso nas conquistas da última temporada.

"Acabo pensando em um todo. Foi uma proposta boa para o clube, para mim. Quando é bom para todos, a gente acaba pensando", completou.

Antes da partida, o Botafogo já havia prestado uma homenagem ao atacante Igor Jesus, que vai atuar no Nottingham Forest.