Dorival revela pedido de "pelo menos quatro" reforços a dirigente do Corinthians

Dorival Júnior voltou a falar que o Corinthians precisa se reforçar para o segundo semestre. Após a partida contra o Ceará, nesta quarta-feira, na Arena Castelão, o treinador revelou que pediu à diretoria do clube "pelo menos quatro" jogadores no mercado de transferências.

O comandante precisou lidar com uma série de desfalques e foi obrigado a rechear o banco de reservas com garotos da base na capital cearense. Um deles, inclusive, foi titular: Gui Negão.

Com um elenco enfraquecido por algumas saídas, Dorival disse que, quando acertou com o Corinthians, relatou ao executivo Fabinho Soldado que o time precisava contratar. Ele crê que o momento político conturbado dificultou a atuação do clube no mercado, mas confia que o departamento de futebol conseguirá trazer os reforços necessários.

"Quando acertei com o Corinthians, especialmente com o Fabinho, nós acertamos ali que precisaríamos de pelo menos quatro jogadores que viessem a acrescentar ao nosso grupo de trabalho. Tivemos dificuldades em razão dessa mudanças todas no clube, a saída do presidente Augusto, a vinda do Osmar, que está procurando dar sequência à essas possíveis contratações. Elas ficaram um tempo paradas por conta dessa situação. O Fabinho está trabalhando incessantemente por alguns nomes, perdemos alguns no meio do caminho. Temos que passar ao nosso torcedor a certeza do que vai acontecer", afirmou em coletiva de imprensa.

"Todos sabemos que o Corinthians precisa de mais alguns nomes, mas não vou ficar falando disso. Temos que valorizar os que aqui estão e aguardar essas possibilidades. O torcedor precisa saber o momento que estamos vivendo e que estamos trabalhando internamente para buscar soluções", acrescentou.

A falta de contratações e também a alta quantidade de ausências, seja por lesão ou por suspensão, fizeram o Timão ir a campo com várias mudanças. Dorival lamentou as baixas e também o fato de não ter tido a oportunidade de escalar Yuri Alberto, Memphis Depay e Garro, os três protagonistas, juntos.

"Ainda não tive a oportunidade de ter os três jogadores de frente. Não tive em momento nenhum. Garro é a terceira partida que ele participa. Já não tínhamos Garro, perdemos Memphis no meio do caminho e depois Yuri, que já está há quase 40 dias afastado. O Corinthians precisa de mais alguns nomes para preencher a nossa linha de ataque. Hoje tínhamos três garotos no campo, é uma situação difícil, tivemos pouco tempo com esses meninos", comentou.

"Estamos acertando a equipe dentro de uma competição. Percebe-se um crescimento da equipe, precisamos do passo seguinte para suportar o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Todos os times estão se mexendo, o Corinthians não pode ficar atrás e não ficará, tenho certeza. Estamos trabalhando muito para ter mais opções", concluiu.

O resultado alivia a pressão em cima do clube do Parque São Jorge, que já estava há quatro rodadas sem vencer na Série A. Na véspera do confronto, o elenco foi cobrado por torcedores uniformizados no CT Dr. Joaquim Grava. Agora, o time ganha um pouco de paz para trabalhar, pelo menos até o próximo compromisso.

O Corinthians agora tem pela frente o clássico contra o São Paulo. O Majestoso, válido pela 15ª rodada do Brasileirão, está agendado para este sábado, às 21h (de Brasília), no Morumbis.

Com a vitória em cima do Ceará, o Timão subiu na tabela de classificação e agora ocupa o nono lugar do torneio, com 19 pontos.