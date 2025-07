Diretoria aprova atuação do São Paulo em 2º jogo de Crespo apesar de empate

A diretoria do São Paulo avaliou de forma positiva o desempenho no empate por 2 a 2 com o Red Bull Bragantino, pela 14ª rodada do Brasileirão. Apesar do resultado, dirigentes apontaram evolução na equipe sob comando de Hernán Crespo.

O que aconteceu

Internamente, a atuação nos primeiros 30 minutos foi considerada a melhor do ano. A percepção é de que o Tricolor dominou os minutos iniciais e poderia ter feito dois ou três gols antes do intervalo.

O time abriu 1 a 0, mas sofreu a virada no início do segundo tempo. O segundo gol do Bragantino saiu em chute de longa distância que desviou em Alan Franco — Crespo, aliás, classificou o lance como "gol contra".

Mesmo com o empate, a avaliação da diretoria foi de progresso no desempenho coletivo. Há uma percepção interna de que o time precisa de uma vitória para ganhar confiança e crescer na temporada.

O resultado fez o São Paulo perder uma posição no campeonato e virar o primeiro time fora da zona de rebaixamento. São cinco tropeços consecutivos por parte da equipe no torneio nacional.

O próximo jogo do Tricolor é contra o rival Corinthians, dentro do Morumbis. O clássico ocorre no sábado, a partir das 21h.