Davide Ancelotti admite frustração por empate em casa, mas elogia atuação do Botafogo

Mesmo atuando no Estádio Nilton Santos, o Botafogo empatou sem gols com o Vitória nesta quarta-feira, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em sua estreia oficial pelo Glorioso, o técnico Davide Ancelotti admitiu que o resultado em casa é frustrante.

"(O empate) Foi um pouco de tudo. No futebol você precisa marcar para vencer. Isso não foi suficiente nesta quarta. Fizemos o bastante para ganhar, mas nem sempre conseguiremos vencer. Claro que é frustrante, porque queremos sempre os três pontos. Porém, a partir de quinta é outro dia", analisou Davide.

Apesar de admitir o tropeço em casa, Davide Ancelotti elogiou a atuação do Botafogo contra o Vitória.

"Gostei do primeiro tempo do jogo. Conseguimos começar com ritmo e queríamos fazer isso, de colocar mais a bola na área, ganhar a segunda bola e evitar as transições do Vitória. No segundo tempo, começamos bem também, mas depois perdemos um pouco de ritmo. Estou feliz com a atuação do time, não tivemos sorte e perdemos o ritmo no final. É seguir. Esse é o caminho a se seguir", finalizou o treinador do Botafogo.

Na sequência

Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo jogará fora de casa. Neste domingo, o Glorioso visitará o lanterna Sport, às 17h30 (de Brasília), pela 15ª rodada da competição.