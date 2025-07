Rivais tropeçam, e Cruzeiro pode fazer barba, cabelo e bigode na rodada

O Cruzeiro viu seus concorrentes diretos tropeçarem e agora depende apenas de si para assumir, de forma isolada, a liderança do Campeonato Brasileiro. O time encara o Fluminense, fora de casa, hoje, às 19h30 (de Brasília).

O que aconteceu

Atual líder, o Flamengo perdeu para o Santos e pode ser ultrapassado pelo Cruzeiro. O time mineiro precisa apenas de um empate para superar o Rubro-Negro e se tornar o quinto líder diferente desta edição do Brasileirão. Neste momento, as duas equipes têm 27 pontos, o Fla na frente pelo saldo de gols.

O Red Bull Bragantino teve a chance de assumir a ponta ontem, mas ficou no empate com o São Paulo. Com o resultado, o time de Bragança Paulista chegou aos mesmos 27 pontos de Fla e Cruzeiro, mas é o terceiro por ter uma vitória a menos.

O Bahia poderia "colar" no líder, mas não jogou por conta do playoff da Copa Sul-Americana. O time é o quarto colocado, com 24 pontos, e enfrentaria o Internacional em casa. Os baianos, porém, ficaram no 0 a 0 com o América de Cali pelo torneio continental.

Palmeiras e Botafogo também só empataram em casa e podem ficar até dez pontos do líder. Se o Cruzeiro vencer, chegará a 30 pontos, contra 23 do Alviverde — quinto colocado — e 20 do Alvinegro, que neste momento fecha o G6.

Além da liderança...

O Cruzeiro tem a chance de ser o 1º colocado do Brasileirão, ter o artilheiro e o líder em assistências. Para isso, o time precisa de duas coisas: não perder para o Fluminense e de pelo menos uma assistência de Matheus Pereira.

Kaio Jorge, com 11 gols, já é o artilheiro isolado da competição. Ele tem dois tentos de vantagem em relação ao vice Arrascaeta.

Já Matheus Pereira tem três assistências no campeonato, uma a menos em relação ao líderes Alan Patrick (Inter), Arrascaeta (Flamengo), John Arias (Fluminense) e Lucas Mugni (Ceará). Apenas Arias ainda não atuou nesta rodada.