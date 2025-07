Cris Cyborg revela plano de aposentadoria do MMA: "Duas lutas restantes"

A carreira de uma das maiores lutadoras de MMA de todos os tempos está chegando ao fim. Pelo menos é o que a própria Cris Cyborg indica. Poucos dias depois de completar 40 anos de idade, a veterana abriu o jogo sobre os planos para sua aposentadoria do esporte.

Em recente episódio do podcast 'The Catch Up', Cyborg confirmou que pretende cumprir seu contrato atual com a PFL, que prevê mais duas lutas, e pendurar as luvas definitivamente. Na visão da multicampeã, apesar de ainda se sentir bem para continuar competindo, é preciso saber o momento certo de colocar um ponto final na carreira.

"A realidade é que essa decisão tem estado lá literalmente há mais tempo. Quando eu assinei o contrato atual, nós já tínhamos planejado encerrar o contrato e se aposentar, porque começamos nossa turnê do legado quando eu lutei contra Larissa Pacheco. Então, eu tenho duas lutas restantes, e estou pronta para o próximo capítulo. Alguns lutadores nunca sabem quando parar. Eu acabei de fazer 40 anos de idade, me sinto ótima, mas temos que saber quando é a hora de parar", afirmou Cris.

Próxima luta

Sem lutar no MMA desde outubro do ano passado, quando derrotou Larissa Pacheco e conquistou o cinturão inaugural Super Luta da PFL, Cyborg ainda não sabe quando voltará ao cage, mas já especula quem pode ser sua próxima adversária. E ao menos na opinião da curitibana, a australiana Sara Collins - dona de um cartel ainda invicto no MMA profissional após seis lutas - é a favorita à vaga.

"Eu gosto de ir passo a passo. Minha próxima luta, eu acredito, vai ser contra Sara Collins. Ela está invicta, venceu Leah McCourt, ela é a nº 1 na Austrália, enfrentou garotas do topo da 66 kg. Acredito que ele vai ser a próxima, e eu gostaria de pensar na seguinte", concluiu.

Lenda do MMA

Aos 39 anos de idade, Cristiane Justino é uma das pioneiras do MMA feminino. A curitibana compete na modalidade desde 2005 e soma 28 vitórias - 21 delas por nocaute -, um 'no contest' (sem resultado) e apenas duas derrotas na carreira. Além disso, 'Cyborg' se tornou a primeira lutadora a conquistar títulos em cinco grandes organizações das artes marciais mistas: UFC, Bellator, PFL, Invicta FC e Strikeforce.

Desde 2022, Cris tem se aventurado também no boxe, em paralelo à carreira no MMA. Na nobre arte, Cyborg mantém um cartel invicto, com sete vitórias no mesmo número de lutas disputados até o momento.

