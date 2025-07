Crespo quer que São Paulo repita intensidade do início durante 90 minutos

O técnico Hernán Crespo garantiu: o São Paulo ainda vai jogar durante 90 minutos com a intensidade que atuou nos primeiros 30 do empate por 2 a 2 contra o Red Bull Bragantino. O argentino não colocou prazo, mas afirmou que isso vai acontecer.

Atuação melhor contra o Bragantino. "Contra o Flamengo não tínhamos o Luciano. Ferrerinha voltava de lesão, Dinenno precisa de ritmo. Mas não voltamos atrás, vamos pensar na frente. A ideia é fazer um jogo mais ofensivo, com equilíbrio, com muita intensidade e que seja mantida por 90 minutos, não por momentos. Sei que vai acontecer. Quando? Não sei, mas vai acontecer."

Importância de Luciano. "É um jogador muito perigoso. É um camisa 10, que é perigoso e ao mesmo tempo é anárquico. Vai para todos os lados. Aí você diz 'não, disciplina, fica aí'. Não, a sua força é ser anárquico. Temos que entender como podemos jogar com Luciano para ajudar a ele que seja importante ali, dentro da área ou perto. Essa posição é a ideal para ele."

Confira outras respostas de Hernán Crespo em entrevista coletiva

Clássico

"Acabou agora o jogo contra o Bragantino. Temos tempo para preparar o jogo contra o Corinthians, que é importante, mas é correto falar do presente."

Lucas?

"Para mim, é fácil. Eu falo do jogo, sou o treinador. Acho que é importante colocar ordem nas coisas. Parte médica tem que falar o doutor. De mercado, tem que falar a diretoria. Se quer falar do jogo, eu falo. É uma questão de ordem e de respeito com as posições que cada um tem no clube. Não é contra o jornalista. Entendo que você quer a informação, mas não é aqui. Você é o jornalista, não eu. É o teu trabalho, não meu. O meu é fazer a equipe jogar bem e sair de uma situação incômoda. Você sabe, não me comprometa aqui."

André Silva sair após o gol

"Foi por um segundo. Eu vi que ele estava com pouco contato com a bola até esse momento (do gol). Nesse período, o time estava chegando pelas laterais e pensei que talvez o Dinenno, que é forte de cabeça, poderia ajudar. Neste momento que estou mudando, ele fez o gol. Depois, mudou a energia. Naquele momento, pensei que poderíamos continuar nessa linha, de chegar com cruzamentos, e essa é uma das características de Dinenno."

Laterais

"Neste momento, é questão de características. Wendell é ofensivo e neste momento temos que tentar ter segurança defensiva para poder criar. O que aconteceu hoje. No primeiro tempo, o time merecia ganhar. Depois, conseguiu o gol do cruzamento, que faz parte do jogo. Depois, começou o jogo com o gol contra, 2 a 1. Podíamos esperar outra reação. Esse é o futebol. Viemos de quatro derrotas e reagimos com personalidade em um campo difícil. Se saíssemos do primeiro tempo com um gol ou dois, ninguém poderia falar que foi injusto."

Reencontro com torcedor

"Na apresentação foi muito claro, não pensei muito (sobre voltar). Se tivesse que pensar, queria pegar o time em primeiro, segundo. É a situação ideal. Mas o São Paulo precisou e estou aqui. Com todas as dificuldades que vamos enfrentar, mas estou aqui para colocar a cara. E vamos em frente."

Queda de rendimento

"Jogamos na casa do terceiro da classificação. E com todas as dificuldades que o São Paulo está atravessando. Estamos construindo nosso caminho com todas as dificuldades. Não é questão de pré-temporada. Temos que resolver, mesmo que não tenhamos tempo. Algumas coisas podem surpreender, outras coisas não. Mas jogamos a cada três dias, então não tem muito tempo. Se usamos muito vídeo para melhorar, pode acontecer. Hoje, o time começou a demonstrar que São Paulo pode jogar futebol de um jeito ofensivo e importante. Não por acaso fez dois gols e errou outras ocasiões. Momento delicado quando eles até tiveram a bola, mas não criavam ocasiões, e tomamos um gol contra de longe. Se podemos fazer durar o tempo de jogo, não 30, 90 minutos, é a ideia. Começamos com um primeiro tempo ótimo."

Bobadilla no lugar de Alisson

"Bobadilla estava mais fresco. Entrou bem no Maracanã. Mais dinâmico para esse jogo."

O que Lucas pode acrescentar?

"Se joga Lucas, é diferente. Se joga Calleri, também. Temos muita gente fora, é esperar. Todos falamos em potencial, mas a realidade está aqui. Hoje. Amanhã tantas coisas podem acontecer."