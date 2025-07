Crespo admite preocupação com São Paulo perto do Z4, mas promete: "Vamos lutar até o fim"

Na noite desta quarta-feira, o São Paulo buscou o empate em 2 a 2 contra o Red Bull Bragantino, no Estádio Cícero de Souza Marques, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar do ponto conquistado, o resultado não foi dos melhores para o Tricolor, que segue próximo à zona de rebaixamento.

Técnico do São Paulo, Hernán Crespo admitiu que essa é a realidade do São Paulo neste momento. A equipe são-paulina 'se safou' de terminar a rodada no Z4, mas aparece na 16ª posição, alcançando os 13 pontos - o Vitória, 17º colocado, só empatou com o Botafogo e ficou com 12 pontos.

"É normal que devemos nos preocupar, e também nos ocupar disso. Porque acontece. Essa é a realidade que estamos, e temos que lutar para sair dela. Espero, acho e acredito que vamos sair dela mais cedo. Mas vamos ter que lutar até o final. Acho que temos talento e vontade para sair o mais cedo possível, mas ao mesmo tempo temos que estar prontos para lutar até o fim", afirmou o treinador.

O São Paulo entrou em campo com uma postura diferente da derrota contra o Flamengo, no último domingo. O Tricolor pressionou o Red Bull Bragantino logo nos minutos iniciais, e tal ação surtiu efeito: André Silva abriu o placar logo aos oito minutos.

No entanto, o time de Crespo não conseguiu manter o ritmo intenso ao longo dos 90 minutos. Na reta final do primeiro tempo, o Red Bull Bragantino deixou tudo igual e, no início da etapa final, virou a partida. O São Paulo, então, mostrou poder de reação para buscar o empate, o que foi destacado pelo treinador.

"Nesse momento, temos que tentar dar segurança defensiva para poder criar, coisa que aconteceu hoje. No primeiro tempo, o time merecia ganhar. Depois, concedeu o gol, dois cruzamentos, que faz parte do jogo. Depois, quando recomeçou o jogo, um gol contra e 2 a 1. Aí, poderíamos esperar outra ação. Vínhamos de quatro derrotas. Reagir assim, com personalidade, num campo difícil, acho que foi bom. Infelizmente, no primeiro tempo, acho que se saíssemos com um gol ou um dois, ninguém poderia dizer o contrário", analisou o argentino.

A queda de rendimento do São Paulo nos 15 minutos finais do primeiro tempo e logo após o retorno do intervalo chamou a atenção justamente em razão dos dois gols sofridos. A intenção de Crespo, desse modo, é fazer com que o Tricolor seja intenso durante todos os momentos do jogo, e não apenas em situações específicas.

"Jogamos na casa do terceiro colocado, e com todas as dificuldades que o São Paulo atravessa. Estamos em um período em que estamos construindo nosso caminho com todas as dificuldades. Temos que resolver aqui dentro, e muitas vezes não temos tempo. Algumas coisas podem surpreender, outras coisas não, mas temos que resolver durante. Hoje, o time começou a demonstrar em momentos que o São Paulo pode jogar futebol, pode jogar de um jeito ofensivo", comentou o treinador.

"Não foi um acaso que o time fez dois gols e criou outras ocasiões. Já é um passo para a frente. A ideia é fazer isso durar os 90 minutos, essa é a ideia. Então começamos por um primeiro tempo ótimo. Queremos jogar bola durante 90 minutos, não por momentos. Sei que vai acontecer. Quando? Não sei, mas vai acontecer", concluiu.

Apesar de ter sido valorizado por Crespo, o resultado desta quarta-feira fez com que o São Paulo aumentasse o jejum no Brasileirão. A equipe tricolor não sabe o que é vencer há cinco rodadas, com quatro derrotas e um empate. A missão do técnico, portanto, é recolocar o time no caminho das vitórias no fim de semana.

O São Paulo de Hernán Crespo volta a campo neste sábado, quando terá um clássico Majestoso pela frente. O Tricolor mede forças contra o Corinthians a partir das 21h (de Brasília), no gramado do Morumbis, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.