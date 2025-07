Crespo admite 'obrigação' por vitória do São Paulo no clássico de sábado com o Corinthians

O técnico Hernán Crespo admitiu, nesta quarta-feira, após o empate, por 2 a 2, com o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, a 'obrigação' por vitória do São Paulo no clássico de sábado com o Corinthians, às 21 horas, no MorumBis.

"A proximidade da zona de rebaixamento causa uma preocupação normal. Faz parte da nossa realidade. Temos de lutar para sair desta situação e espero, acho e acredito que vamos sair o mais rápido possível. Tempos talento e vontade para isso", disse Crespo, em entrevista coletiva.

O treinador revelou que está ansioso por encontrar a torcida são-paulina, afinal nos dois primeiros jogos sob sua orientação a equipe tricolor jogou no Rio e em Bragança Paulista. Ele espera que a equipe tenha IM desempenho melhor diante de seus torcedores.

"Espero um futebol mais ofensivo, com mais intensidade. Necessitamos pontuar em todos os jogos para sairmos desta situação incômoda", afirmou Crespo.

O técnico não gostou quando foi questionado mais uma vez da possibilidade de escalar o atacante Lucas Moura no clássico. "O médico fala de lesão, a diretoria do mercado e eu falo sobre o time." A assessoria do São Paulo afirmou que os médicos do clube não irão falar com a imprensa e, ao mesmo tempo, considera muito difícil que o jogador atue no próximo sábado.