CRB cede empate ao Operário e desperdiça chance de se aproximar do G4 na Série B

Nesta quinta-feira, pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o CRB visitou o Operário no Estádio Germano Krüger e empatou por 1 a 1. Apesar do gol de Thiago Fernandes, Bruno Aparecido deixou tudo igual.

Com o resultado, a equipe comandada por Eduardo Barroca, que teve Fábio Alemão expulso aos cinco minutos do segundo tempo, até pulou para o décimo lugar, agora com 22 pontos. No entanto, desperdiçou a chance de se aproximar do G4. Se vencesse, ficaria com um ponto a menos em relação ao Cuiabá, time que abre a zona de acesso à Série A. O Operário, por sua vez, alcançou 19 somados, em 14º. Os mandantes jogaram com um a menos desde os 26 da etapa final, depois que Ademilson deixou o gramado por cartão vermelho.

O CRB retorna aos gramados na próxima terça-feira (22), contra o Vila Nova, pela 18ª rodada da Série B. A bola rola às 21h35 (de Brasília), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. No mesmo dia e rodada, mas às 19h, o Operário recebe o Atlético-GO. O jogo está marcado para às 19h, novamente no Estádio Germano Krüger.

Os gols

O placar foi aberto pelo CRB, logo no primeiro minuto de jogo. Thiago Fernandes dominou a assistência de Gegê e mandou colocado.

Até que aos 18 minutos, ainda do primeiro tempo, Boschilia, do Operário, cobrou o escanteio na cabeça de Índio, que completou para as redes.