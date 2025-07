Corinthians volta do Ceará e inicia preparação para clássico contra o São Paulo

Sem perder tempo, o Corinthians já está de olho no clássico contra o São Paulo, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira, a delegação alvinegra voltou de Fortaleza, sede da vitória sobre o Ceará, e abriu a preparação para o Majestoso, agendado para este sábado.

Os jogadores pousaram no Aeroporto de Guarulhos por volta das 14h (de Brasília) e se dirigiu diretamente ao CT Dr. Joaquim Grava para iniciar o treinamento. Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos na capital cearense ficaram na parte interna para trabalhos regenerativos.

Os demais foram a campo e realizaram uma atividade de enfrentamento em espaço reduzido, sob comando do técnico Dorival Júnior.

O Timão tem somente mais uma sessão de treino antes de enfrentar o São Paulo. Os rivais medem forças neste sábado, às 21h (de Brasília), no Morumbis.

Dorival não contará com Maycon, que sofreu uma lesão na parte posterior da coxa direita, e Hugo, que teve detectada uma hérnia inguinal e precisará passar por uma cirurgia. Matheuzinho, suspenso, é mais uma baixa.

O treinador vive a expectativa de contar com os retornos de Gustavo Henrique e Ryan, que ficaram fora do último jogo por questões físicas. Yuri Alberto, em transição, ainda é dúvida.

Com a vitória sobre o Vovô, o Corinthians amenizou a pressão e subiu para o nono lugar da tabela de classificação do Brasileiro, com 19 pontos.