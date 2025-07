Corinthians ou SPFC? Colunistas opinam quem chega melhor para clássico

Corinthians e São Paulo se enfrentam na próxima rodada do Brasileirão, após atuações que não convenceram, opinaram Danilo Lavieri e Juca Kfouri, no Fim de Papo.

Enquanto o São Paulo empatou em 2 a 2 com o Bragantino, o Corinthians venceu o Ceará fora de casa. A equipe alvinegra chegou a 19 pontos no Brasileirão, e é o nono, enquanto o São Paulo, com 13, é o 16º.

Juca: São Paulo jogou melhor que Corinthians

Fora o lance do gol, o jogo [Corinthians x Ceará teve um outro lance palpitante no primeiro tempo. [...] Foi um horror. [...] É uma vitória importantíssima para o Corinthians se afastar do Z-4 e para dar uma paz para se preparar para o Majestoso. Há que se considerar que

A atuação do São Paulo foi muito melhor que a do Corinthians. Embora tenha tomado a virada, foi buscar contra um time que foi líder provisório do campeonato.

Juca Kfouri

Lavieri: Corinthians chega mais leve para o clássico

O Corinthians venceu sem jogar tanto, mas venceu, tira um peso, chega no clássico diferente. Ao contrário do que aconteceu no São Paulo. Tem jogos no campeonato que é mais importante vencer do que jogar bem - e é o que acontece com Corinthians e São Paulo.

Danilo Lavieri

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao Fim de Papo na íntegra