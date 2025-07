Corinthians confirma duas baixas antes de clássico contra o São Paulo

O Corinthians não poderá contar com dois jogadores para o clássico contra o São Paulo, no próximo sábado, às 21h, no Morumbis, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O que aconteceu

O lateral-esquerdo Hugo, que ficou fora do duelo contra o Ceará, passou por exames e teve diagnosticada uma hérnia inguinal. O jogador será submetido a cirurgia nesta sexta-feira.

Já o meio-campista Maycon, substituído na vitória contra o Ceará por dores na parte posterior da coxa direita, também passou por exames e teve constatada uma lesão muscular. Ele já inicia tratamento com o departamento médico do clube.

O Timão também não deve contar com Yuri Alberto, em período de transição física. Ele sofreu uma lesão na coluna antes da parada para a Copa do Mundo de Clubes.

Timão treina após retorno de Fortaleza

Após a vitória sobre o Ceará, o elenco do Corinthians desembarcou em Guarulhos, no início da tarde desta quinta-feira, e seguiu direto para o CT Dr. Joaquim Grava, onde realizou o primeiro de dois treinos antes do clássico contra o São Paulo.

Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos na partida na Arena Castelão fizeram atividades regenerativas na parte interna do centro de treinamento, com foco na recuperação física.

Os demais atletas participaram de uma ativação na academia, seguida de aquecimento no campo. Na sequência, o técnico Dorival Júnior comandou dois treinos de enfrentamento em campo reduzido, buscando manter o ritmo do elenco e ajustar a equipe para o Majestoso.