Conor McGregor retorna ao programa antidoping do UFC e mira luta na Casa Branca

Conor McGregor está oficialmente de volta ao radar do UFC. O ex-campeão peso-pena (66 kg) e peso-leve (70 kg) confirmou nesta semana que voltou ao programa antidoping da organização - um passo essencial para seu aguardado retorno ao octógono após mais de quatro anos afastado da elite do MMA.

A informação foi revelada pelo próprio irlandês durante uma entrevista ao canal 'The Schmo', logo após participar de um evento do BKFC na Flórida. De forma bem-humorada, ele anunciou sua reinserção no sistema de controle antidoping e afirmou que já iniciou os preparativos visando uma possível participação no card especial que o UFC pretende realizar na Casa Branca, em 2026.

"Eles estão me testando. Estou no programa. Achei que esses programas eram feitos pra entrar e sair, mas estou de volta. Então se preparem e fiquem prontos, porque vai ter destruição. Escritório Oval. Card da Casa Branca", declarou.

A volta ao sistema de testagem é um indicativo claro de que o lutador pretende seguir o protocolo exigido para voltar à ativa. Pelas regras da entidade, atletas que deixam voluntariamente o controle antidoping precisam cumprir pelo menos seis meses de testes antes de serem liberados para competir - salvo exceções autorizadas pela organização.

Tempo parado

Em 2024, McGregor chegou a reiniciar o processo com o objetivo de enfrentar Michael Chandler, mas uma lesão no dedo do pé o afastou da luta. Pouco tempo depois, ele teria deixado novamente o programa. Sua última aparição oficial no octógono ocorreu em julho de 2021, quando sofreu uma derrota para Dustin Poirier após quebrar a perna no fim do primeiro round. Nas últimas quatro apresentações pelo UFC, o irlandês venceu apenas uma vez, acumulando três derrotas nesse período.

O possível retorno de um dos maiores nomes da história do MMA representa uma oportunidade valiosa para o UFC reacender o interesse do grande público em um evento histórico para a organização. Ainda sem adversário definido ou data oficializada, McGregor volta a ser assunto no mundo das lutas - e, ao que tudo indica, pretende fazer isso em grande estilo.

