Conflito Pedro x Filipe Luís abalou time do Flamengo? Alicia e Milly opinam

No UOL News, Alicia Klein e Milly Lacombe debateram se o time do Flamengo pode ter sido impactado negativamente com o conflito entre Pedro e Filipe Luís nos últimos dias.

A equipe rubro-negra foi derrotada pelo Santos por 1 a 0 e pode perder a liderança do Brasileirão no complemento da rodada.

Milly: Você ganha e perde jogos e campeonatos no vestiário

Pode ter abalado. É claro que chega no vestiário - e chega de diferentes jeitos. [...] O grupo fica exposto. O que vai acontecer se eles fizerem alguma coisa? O treinador vai levar a público? Vestiário é uma outra dimensão. Você ganha e perde jogos e campeonatos no vestiário, com a relação que você monta ali.

Milly Lacombe

Alicia: Conflito pode desencadear 'efeito paranoia'

Um psicólogo especialista em futebol falou do 'efeito paranoia' que pode ter nos jogadores o impacto de ver um colega passando por uma situação difícil [...] ser tratado dessa forma publicamente. Eles imaginam o dia em que eles não estiverem bem, se serão tratados assim também. [...] Não dá para ignorar o fato criado pelo Filipe Luís de maneira totalmente desnecessária quando o Flamengo estava em céu de brigadeiro.

Alicia Klein

