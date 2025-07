Condé lamenta derrota do Ceará para o Corinthians e critica gramado do Castelão

Com um gol de Talles Magno sofrido no segundo tempo, o Ceará foi derrotado pelo Corinthians por 1 a 0 nesta quarta-feira, na Arena Castelão, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado ruim foi lamentado pelo técnico Léo Condé, que esperava um placar melhor para o Vozão.

"Era um jogo no qual tínhamos a expectativa de conseguir um resultado melhor, até pela forma como a partida foi se desenhando. Foi um duelo muito truncado, de poucas chances de gol. O Corinthians teve apenas dois chutes de fora da área que exigiram boas defesas do Bruno. Também tivemos algumas possibilidades, mas acredito que nos precipitamos um pouco", disse Condé.

O técnico do Ceará também aproveitou a oportunidade para criticar o gramado da Arena Castelão que, mesmo passando por uma recuperação, ainda possui muita areia.

"Está nítido que o gramado está com muita areia, mesmo com um trabalho de recuperação. As duas equipes no clássico (contra o Fortaleza) também tiveram um pouco de dificuldade na iniciação de jogo, ninguém está conseguindo fazer uma construção limpa", argumentou Condé.

Gabriel Silva / CearaSC

Duelo difícil no RS

Na sequência do Brasileirão, o Ceará tem um compromisso muito complicado. Neste domingo, o Vozão visitará o Internacional no Beira-Rio, às 11h (de Brasília), pela 15ª rodada da competição.