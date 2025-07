Com uma expulsão para cada time, Operário-PR e CRB empatam e aumentam jejum na Série B

Operário-PR e CRB abriram a 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, em jogo isolado nesta quinta-feira. No Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, além do empate no placar por 1 a 1, a dupla também ficou na igualdade na parte disciplinar, com um cartão vermelho para cada, e viu aumentar seu jejum sem vencer na competição.

O Operário aparece na segunda parte da tabela, com 19 pontos e não vence há quatro partidas. Já o CRB aparece no meio da tabela, em 10º lugar, com 22 pontos e encara um jejum de quatro partidas sem vitórias.

O jogo começou com o CRB já abrindo o placar. Com um minuto, no primeiro ataque, Thiaguinho bateu cruzado para marcar. O Operário na sequência, mas o chute de Rodrigo Rodrigues carimbou o travessão. Minutos depois, aos 17, o empate veio. Após cobrança de escanteio, Índio apareceu livre e cabeceou para deixar tudo igual.

O duelo seguiu movimentado e o time da casa parou novamente no travessão, em outro chute de Rodrigo Rodrigues. Os visitantes exploravam os lados do campo, principalmente com Pottker, que teve duas boas chances, porém não aproveitou.

Na volta do intervalo, logo aos cinco minutos, Brenno ia em direção ao gol e foi parado com falta dura de Fábio Alemão, que foi expulso direto, deixando o CRB com um a menos. Quando o Operário mudou e se preparava para se lançar ao ataque, Ademilson, que tinha acabado de entrar, também foi expulso, após revisão no VAR.

Com 10 contra 10, o jogo voltou a ficar aberto, com o time da casa com uma leve superioridade nas ações. Rodrigo Rodrigues bateu travado, a bola ganhou altura e quase encobriu o goleiro. Já o CRB seguiu apostando jogo aéreo, mas sem levar perigo. Na reta final, já entregues fisicamente, a dupla amargou mais um empate na Série B.

O Operário volta a campo na próxima terça-feira, quando abre novamente a rodada diante do Atlético-GO, às 19h, ainda em casa, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa. Mais tarde, às 21h35, o CRB segue como visitante, contra o Vila Nova, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia.

FICHA TÉCNICA

OPERÁRIO-PR 1 X 1 CRB

OPERÁRIO - Elias; Diogo Mateus (Gabriel Souza), Joseph, Nilson Júnior e Gabriel Feliciano (Jefferson); Índio (Pedro Lucas), Neto Paraíba e Boschilia; Allano (Brenno), Vinícius Mingotti (Ademilson) e Rodrigo Rodrigues. Técnico: Alex Souza.

CRB - Vitor Caetano; Weverton (Hayner), Henri, Fábio Alemão e Matheus Ribeiro; Higor Meritão, Gegê (Crystopher) e Danielzinho; William Pottker (Dadá Belmonte), Breno Herculano (Segovia) e Thiaguinho (Mikael). Técnico: Eduardo Barroca.

GOLS - Thiaguinho, com um minuto, Índio, aos 17 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Joseph e Gabriel Feliciano (Operário); Henri (CRB).

CARTÕES VERMELHOS - Ademilson (Operário); Fábio Alemão (CRB).

ÁRBITRO - Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA).

PÚBLICO - 3.803 torcedores.

RENDA - R$ 45.500,00.

LOCAL - Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR).