Colunistas veem excesso de respeito do Flamengo em 'retorno' de Neymar

Neymar voltou a ter uma boa atuação na vitória do Santos sobre o Flamengo, mas a partida ficou marcada pelo clima de camaradagem entre o camisa 10 santista e os jogadores rubro-negros, opinaram Alicia Klein e Juca Kfouri, no Fim de Papo.

O Santos venceu o Flamengo por 1 a 0 e chegou a 14 pontos, na 13ª posição. O Flamengo segue como líder, com 27 pontos.

Alicia: Postura de Filipe Luís com Neymar foi estranha

De fato foi um Flamengo um pouco diferente do que a gente viu contra o São Paulo. [...] A postura do Filipe Luís me incomodou. O Neymar vai para cima dele, como se fosse dar uma caneta, e eles se abraçam com muito amor. Eu fiquei pensando: para alguém que falou o que ele falou em relação ao Pedro, dar um abraço em alguém como o Neymar, que não é um grande exemplo do grande atleta, de dedicação, me pareceu estranho.

Alicia Klein

Juca: Adversários jogam com reverência

Hoje foi [o jogo do Neymar] e independentemente do gol, porque todas as vezes que participou, participou muito bem do jogo - e jogou até o fim. E, ao que tudo indica, vai jogar o próximo jogo contra o Mirassol. [...] O que fica claro é que, com o Neymar em campo, mesmo com todas as deficiências que você possa encontrar no Santos [...], a equipe muda. E parece que os adversários brasileiros jogam com uma certa reverência.

Juca Kfouri

