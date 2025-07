Cleber se diz satisfeito com elenco do Santos após dois reforços: "Estão entregando tudo"

Depois da vitória de 1 a 0 sobre o Flamengo, o técnico Cleber Xavier destacou a sua satisfação com o elenco do Santos. O treinador reconheceu que tem alguns setores carentes ainda, mas valorizou a entrega dos jogadores para suprir essa dificuldade no mercado.

"A primeira coisa que gosto de criar nos meus trabalhos é um bom ambiente. Estou satisfeito com meu grupo, desde o começo. Eles seguiram trabalhando na fase ruim. Tem muita qualidade, dois ou três jogadores por posição. Precisamos de alguns, temos trabalhado, eu, o Mattos e o departamento de mercado para reforçar. É difícil", disse.

"Estou feliz porque eles estão entregando tudo. É difícil uma equipe que tem um plantel de 30 jogadores disputar uma competição. Queria continuar na Copa do Brasil, mas não foi possível. Tenho uma competição, tenho que trabalhar com todos. Todos têm trabalho, alguns tristes por não estarem jogando, mas tem trabalhado. O respeito é muito grande. Vamos seguir assim", ampliou.

O Peixe contratou apenas dois jogadores neste meio de ano. Chegaram o lateral direito Igor Vinícius e o volante Willian Arão.

Por outro lado, saíram jogadores que estavam sendo pouco aproveitados, como os laterais Kevyson e Leo Godoy e o atacante Gabriel Veron. O clube ainda acertou a venda de Yeferson Soteldo ao Fluminense.

Eliminado na terceira fase da Copa do Brasil, o Santos tem apenas o Campeonato Brasileiro para disputar ate o final do ano. No momento, o clube está em 13º lugar, com 14 pontos, dois a mais que o Vitória, que abre a zona de rebaixamento.

O Peixe volta a campo no sábado, quando encara o Mirassol, pela 15ª rodada da Série A. A bola rola no Estádio Campos Maia a partir das 18h30 (de Brasília).