Cauari, da Portuguesa, é um dos jogadores mais rápidos do Brasil

A última rodada da Série D do Campeonato Brasileiro foi marcante para o atacante Cauari, da Portuguesa. Na vitória da Lusa por 2 a 1 diante do Água Santa, no último sábado, o jovem de 22 anos protagonizou um feito físico expressivo ao alcançar 36,3 km/h em uma arrancada durante a partida, desempenho que o coloca como o segundo jogador mais veloz entre as quatro divisões do Campeonato Brasileiro deste ano.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Portuguesa (@portuguesaoficial)

O número reforça a potência do camisa 11 da Portuguesa, que agora se aproxima dos atletas mais rápidos do futebol mundial. Para comparação, o galês Gareth Bale, ex-jogador do Real Madrid e conhecido por sua explosão, atingiu 36,9 km/h no auge de sua carreira. Já nesta mesma edição da Série D, Cauari já havia registrado outro índice expressivo: 36,1 km/h em jogo anterior.

Cauari é figurinha carimbada em campo pela Portuguesa e homem de confiança do time do técnico Cauan de Almeida. O atacante disputou dez jogos na Série D, de 12 possíveis, com dois gols e uma assistência. Classificado com antecedência à segunda fase, a Lusa está na liderança do Grupo F, com 24 pontos.

Mesmo jovem, Cauari acumula passagens por times que regularmente disputam o Campeonato Brasileiro, como Brusque e Aparecidense. Na base, o atacante atuou pelo Atlético-GO e Votuporanguense/SP e, no início deste ano, defendeu o Velo Clube durante o Campeonato Paulista.

O recordista na temporada brasileira é um ex-jogador da Portuguesa, que atuou pela equipe no último Paulistão. Trata-se do atacante Jajá, que bateu 36,6km/h pelo Goiás no clássico contra o Atlético Goianiense, na Série B.

Monitoramento dos dados