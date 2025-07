Igor Gomes decide na 'manha', e Atlético vence Bucaramanga na Sul-Americana

O Atlético-MG segurou a pressão do Bucaramanga mesmo com um a menos durante boa parte do 2º tempo, venceu os colombianos por 1 a 0 em noite de Igor Gomes herói e saiu em vantagem por uma vaga nas oitavas de final da Sul-Americana.

O meia saiu do banco e decidiu "na manha". Igor Gomes sofreu o pênalti que gerou o único gol da partida — marcado por Hulk, já quando o Galo atuava sem o expulso Alan Franco — e também cavou a expulsão de Bayron Duarte já nos minutos finais. O duelo ocorreu no Estádio Américo Montanini, na Colômbia.

Os times decidem a vaga, de fato, na próxima quinta-feira, desta vez na Arena MRV. Quem avançar encara o Godoy Cruz, que liderou o Grupo D.

Como foi o jogo

O 1º tempo foi quase todo do Bucaramanga, que martelou o adversário desde o primeiro minuto e empilhou gols perdidos diante da falta de pontaria e de um inspirado Everson. Os brasileiros chegaram poucas vezes ao ataque e não conseguiram acertar o gol defendido por Quintana.

Na etapa final, a expulsão precoce de Alan Franco ensaiou uma nova pressão, mas a escolha certeira de Cuca por Igor Gomes fez a diferença. O meia foi acionado no lugar de Dudu e, em seu primeiro lance, sofreu pênalti convertido por Hulk. O gol esfriou o ímpeto dos donos da casa, que perderam fôlego nos minutos finais e ainda acabaram com Bayron Duarte expulso em desentendimento com o próprio Igor Gomes.

Gols e destaques

Em casa, mando eu. O Bucaramanga fez valer a força de seu estádio e iniciou a partida em cima do Galo, que até finalizou com Scapra, mas sofreu com a velocidade dos mandantes. Sambueza errou o alvo em batida de fora da área, enquanto Hinestroza e Londoño pararam em boas defesas de Everson.

Assim não, Menino... O Atlético-MG continuou acuado, e um "fogo amigo" quase gerou o primeiro gol do jogo aos 22 minutos. Gabriel Menino, na tentativa de evitar a chegada de um adversário, deu um carrinho para trás ainda no meio de campo e entregou a bola para Pons, que arrancou e, com um chute forte, deu trabalho para o goleiro adversário.

Pons e Natanael brigam pela bola em Bucaramanga x Atlético-MG, jogo da Sul-Americana Imagem: Jorge Duarte / AFP

Rosto de Lyanco e Everson salvam. Os colombianos voltaram a desperdiçar oportunidades antes do intervalo. Primeiro, Sambueza acabou frustrado quando finalizou e viu a bola estourar no pé de Everson antes de parar no rosto de Lyanco. Pouco tempo depois, Pons recebeu cruzamento rasteiro e forçou nova defesa do camisa 22 dos mineiros.

Cuca mexe, mas Alan Franco é expulso. O Atlético-MG voltou dos vestiários com o zagueiro Ivan Román no lugar do volante Gabriel Menino, mas a nova formatação tática — que esboçou uma melhora — durou apenas sete minutos. O motivo? Alan Franco atingiu a sola da chuteira no tornozelo de Sambueza, recebeu o segundo cartão amarelo e deixou o gramado do Estádio Américo Montanini mais cedo.

Igor Gomes, iluminado, entra e muda tudo. O treinador do Galo voltou a fazer uma substituição já aos 17 minutos e, desta vez, foi premiado: Igor Gomes foi acionado por Cuca para o lugar Dudu e, em seu primeiro lance, transformou o cenário do jogo ao iniciar contra-ataque, receber passe em profundidade e sofrer pênalti de Mena. Hulk chamou a responsabilidade, bateu forte e abriu o placar: 1 a 0.

Hulk comemora gol do Atlético-MG sobre o Bucaramanga em jogo da Sul-Americana Imagem: Pedro Souza / Atlético-MG

Bucaramanga murcha, e Igor Gomes resolve (de um outro jeito). O ritmo da partida foi caindo depois do gol de Hulk, e os poucos ataques dos mandantes cessaram de vez quando Igor Gomes reapareceu — desta vez, de um jeito diferente. O meia se desentendeu com Bayron Duarte, que já tinha amarelo, e tomou amarelo junto com o rival. Pior para os colombianos, que acabaram com o lateral expulso pela segunda advertência e murcharam de vez até o apito final.

FICHA TÉCNICA

BUCARAMANGA 0x1 ATLÉTICO-MG

Data e horário: 17 de julho, às 21h30 (de Brasília)

Competição: ida dos playoffs das oitavas da Sul-Americana

Local: Estádio Américo Montanini, em Bucaramanga (COL)

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

Assistentes: Lubin Torrealba (VEN) e Alberto Ponte (VEN)

VAR: Angel Arteaga (VEN)

Cartões amarelos: Henao, Bayron Duarte, Hinestroza (BUC); Scarpa, Alan Franco, Igor Gomes (CAM)

Cartões vermelhos: Bayron Duarte (BUC); Alan Franco (CAM)

Gol: Hulk (CAM), aos 21 min do 1º tempo

BUCARAMANGA: Quintana; Bayron Duarte, Mena, Henao e Hinestroza (De Las Salas); Fabri Castro, Zárate (Flores), Faber Gil (Mosquera) e Sambueza; Londoño (Vásquez) e Pons. Técnico: Leonel Álvarez

ATLÉTICO-MG: Everson; Natanael (Igor Rabello), Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino (Iván Román), Scarpa (Rômulo); Dudu (Igor Gomes), Rony e Hulk (João Marcelo). Técnico: Cuca