Bruno Henrique será desfalque do Flamengo contra Fluminense

O Flamengo não poderá contar com uma peça importante para a próxima rodada do Brasileirão 2025. O atacante Bruno Henrique está fora do duelo contra o Fluminense, domingo, no Maracanã.

Por receber o terceiro cartão amarelo, o atacante terá de cumprir suspensão automática. Ele foi punido na derrota flamenguista desta quarta-feira diante do Santos, na Vila Belmiro, em um lance com o goleiro Gabriel Brazão.

O desfalque deixa o Flamengo sem o seu terceiro artilheiro na temporada 2025. Bruno Henrique marcou 7 gols em 32 jogos no ano - média de 0,22 por partida.

Opções para o lugar de Bruno Henrique

Para a vaga do atacante titular, o técnico Filipe Luis usou Wallace Yan durante o jogo contra o Santos. Outra alternativa é o experiente Everton Cebolinha, que também entrou no andamento da partida na Baixada Santista.