Bruno Fuchs lamenta falhas do Palmeiras, mas garante: "Temos muita margem para evoluir"

O zagueiro Bruno Fuchs não está satisfeito com o desempenho recente do Palmeiras. O Verdão, na noite desta quarta-feira, empatou com o Mirassol em 1 a 1, no Allianz Parque, pela 14ª rodada do Brasileirão. O defensor do Alviverde citou alguns pontos nos quais a equipe deve se atentar.

"Como o Abel falou, temos muita margem para evoluir. Temos um time bastante jovem. Temos tomado alguns gols de desatenção mesmo. Era um jogo que estava controlado, o Mirassol não chegava, não criava e, em uma bola parada, tomamos gol e acabamos perdendo pontos", afirmou Bruno Fuchs ao canal oficial do Palmeiras, após o treinamento desta quinta-feira.

"É caprichar mais e trabalharmos sempre a bola parada com os professores. Ver o que tem sido feito de errado e melhorar porque temos margem para isso. É seguir crescendo, evoluindo e pontuar, que é o mais importante", complementou.

O zagueiro aproveitou para convocar a torcida do Palmeiras nos próximos duelos e citou o exemplo da grande festa na Copa do Mundo de Clubes.

"Precisamos disso, precisamos da vitória. Jogando em casa, sabemos que estamos devendo um pouco, mas vamos tentar ganhar o mais rapidamente possível para virar essa chave, trazer o torcedor junto. Para termos aquela atmosfera de sempre que vimos até no Mundial, contagiante, a torcida jogando junto. Precisamos deles e vamos tentar dentro do campo corresponder, fazer com que eles se sintam como se tivessem dentro do campo junto com a gente. Correremos por eles", finalizou Bruno Fuchs.

Quinta-feira de início na preparação para o desafio contra o Atlético-MG! ? ? https://t.co/s8sCMVZtIA pic.twitter.com/5vmXtHZKFA ? SE Palmeiras (@Palmeiras) July 17, 2025

O Palmeiras tenta retomar o caminho das vitórias após desperdiçar a chance de retornar ao G4 na rodada passada. No duelo contra o Mirassol, no Allianz Parque, o time alviverde saiu na frente com um gol de Facundo Torres, mas sofreu o empate na segunda etapa com Chico da Costa, em lance de bola parada.

O empate deixou o Verdão na quinta colocação, com 23 pontos, dois a menos que o Athletico-PR, primeiro time dentro do G4. A equipe agora concentra esforços para o confronto com o Atlético-MG, adversário direto na briga por posições na parte de cima da tabela. O clube mineiro, por sua vez, também vive momento de oscilação e busca recuperação no torneio.

O Verdão enfrenta o Atlético-MG no domingo (20), às 17h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 15ª rodada da competição.