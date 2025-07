Bruno Fuchs cobra Palmeiras após empate: 'Tomando gols por desatenção'

Titular nos últimos três jogos do Palmeiras, o zagueiro Bruno Fuchs criticou a equipe após o empate com o Mirassol, ontem, pelo Brasileirão. O time paulista ainda não venceu no Allianz Parque pela competição nacional.

"Como o Abel [Ferreira] falou, temos muita margem para evoluir, nosso time é bastante jovem. Temos tomado alguns gols de desatenção mesmo. Era um jogo que estava controlado, o Mirassol não chegava, não criava e, em uma bola parada, tomamos gol e acabamos perdendo pontos", lamentou o defensor, que ganhou uma vaga no time após a lesão de Murilo.

Para Fuchs, a bola parada é um dos fundamentos a serem melhorados pelo Palmeiras: "É caprichar mais e trabalharmos sempre a bola parada com os professores. Ver o que tem sido feito de errado e melhorar porque temos margem para isso. É seguir crescendo, evoluindo e pontuar, que é o mais importante", disse o camisa 3.

Não perder o apoio dos palmeirenses que vem lotando os estádios é uma missão do alviverde já diante do Atlético-MG. "Precisamos disso [do apoio da torcida] e precisamos da vitória. Jogando em casa, sabemos que estamos devendo um pouco, mas vamos tentar ganhar o mais rapidamente possível para virar essa chave, trazer o torcedor junto", mostrou confiança Bruno Fucks.

"Para termos aquela atmosfera de sempre que vimos até no Mundial, contagiante, a torcida jogando junto. Precisamos deles e vamos tentar dentro do campo corresponder, fazer com que eles se sintam como se tivessem dentro do campo junto com a gente. Correremos por eles."

O Palmeiras recebe o Atlético-MG no domingo, às 17h30 (de Brasília), pela 15ª rodada. Neste momento, o time é o quinto colocado do Brasileirão, com 23 pontos.